Governo | Mentana | “Lega? Non vuole staccare la spina Una crisi in questo momento sarebbe

ilfattoquotidiano

: Rai, Gabanelli: “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo governo… - TutteLeNotizie : Rai, Gabanelli: “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo governo… - ilfattovideo : Rai, Gabanelli: “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo governo”. Mentana: “Disilluso” - Cascavel47 : Rai, Gabanelli: “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo governo”. Mentana: “Disilluso”… -

(Di domenica 2 settembre 2018) “Non penso che la Lega voglia far saltare il banco, unadiinun fallimento per entrambe le forze contraenti”. A margine del dibattito dedicato all’informazione, Enrico, ospite alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’esecutivo Conte. Il direttore del TgLa7 ha escluso che ci sia una volontà della Lega dilaal. “Salvini? All’incasso ci andrà comunque. Qui si tratta di vedere per entrambi, il Movimento 5 stelle e la Lega, se gli elettori a maggio dimostreranno di aver gradito questa prima parte dell’azione di” L'articolo: “Lega? Nonla. Unainuna fallimento per tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.