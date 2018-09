Governo | Di Maio | “Divergenze con Salvini? Su certi temi non andiamo d’accordo | ma

Governo - Di Maio : “Divergenze con Salvini? Quando ci sono ce lo diciamo - ma qualcosa di buono insieme lo faremo” : “Siamo consapevoli che le cose del contratto si realizzeranno, qualcosa di buono insieme lo faremo, Salvini lo conoscevamo anche prima di fare il contratto di Governo. Quelle cose che non ci vedono d’accordo, come la riforma della giustizia e i diritti civili, non si faranno perché non sono nel contratto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto quotidiano, parlando ...

Governo - Di Maio : reddito di cittadinanza nel 2019 : "Nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza": lo ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio alla festa del Fatto Quotidiano, a Marina di Pietrasanta (Lucca). "Nella legge di bilancio di fine anno dobbiamo mettere le coperture", ha spiegato Di Maio intervistato da Peter Gomez, "la domanda interna si può creare se dai la possibilità di reinserirsi a chi, e sono 5 ...

Governo - Di Maio : 'Lega? Ci diciamo quando non siamo d'accordo' | 'Reddito di cittadinanza nel 2019' : Il ministro dell'Economia conferma quindi che "nel 2019 deve partire il reddito di cittadinanza" ma precisa che "non daremo soldi alle persone per starsene sul divano. Se fai il furbo rischi sei anni ...

Governo - Di Maio : 'Lega? Ci diciamo quando non siamo d'accordo' : Così il ministro dell'Economia e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Abbiamo sempre detto che Tap è un gasdotto non utile che rischia di danneggiare una bellezza turistica e ambientale. La Lega ...

Feltri - la profezia nera su Di Maio e il Governo : 'Ecco su cosa possono saltare presto' : La materia economica non eccita il pubblico vasto che ignora i meccanismi dei conti pubblici, per cui chiedo scusa se lo infastidisco con un ragionamento tecnico. Tra pochi giorni si ricomincerà a ...

Ribaltone grillino : Luigi Di Maio tratta con il Pd per un nuovo Governo : Le divergenze tra grillini e leghisti sono già insanabili. Si va dal taglio delle pensioni d’oro, con i pentastellati decisi

Pensioni - Salvini a Di Maio : ‘Rispetteremo il contratto di Governo’ : Rimane al centro dell’agenda politica il dibattito sulla riforma delle Pensioni, dal taglio degli assegni d’oro al superamento della legge Fornero con misure come la quota 100, la proroga di Opzione Donna, la quota 41 per i lavoratori precoci, come previsto nel contratto di governo stipulato tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Negli ultimi giorni sono emerse delle divergenze tra leghisti e pentastellati sulla riduzione degli assegni più alti, ...

Tria gela Di Maio : “deficit sopra 1 - 5% - no oltre tetto-Ue 3%”/ Brunetta : “va male - Governo anticipi il Def” : Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:46:00 GMT)

Di Maio ammette l’incapacità del Governo. La democrazia muore nel buio : indizi : Al direttore - E’ sempre più paradossale la posizione dei nostri due consoli (Di Maio e Salvini) nei confronti dell’Europa. Per un verso essi presentano una somma di realizzazioni programmatiche (flat tax, reddito di cittadinanza, revisione della Fornero, blocco dell’Iva) che – in assenza di tagli a

L’appello del generale Pappalardo a Conte : “Abbandona il Governo in mano a Salvini e Di Maio e vieni con noi” : “Abbandona questo governo nelle mani di Salvini e Di Maio e vieni con noi: ti proporremo come capo del futuro governo”. In un messaggio su Facebook, il generale Antonio Pappalardo, fondatore del Movimento Liberazione Italia, lancia un appello al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo L’appello del generale Pappalardo a Conte: “Abbandona il governo in mano a Salvini e Di Maio e vieni con noi” proviene ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini a Di Maio : “assegni d’oro - rispetteremo contratto Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:00:00 GMT)

Pensioni - Di Maio avverte Salvini : ‘Rispettare il contratto di Governo’ : Mentre cresce l’attesa per il piano di riforma delle Pensioni del governo gialloverde che dovrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2019 che sara' discussa nella prossime settimane, sembra aprirsi uno scontro interno alla maggioranza sul taglio degli assegni d’oro [VIDEO]su cui insiste ormai da tempo, in particolare, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio. Il vicepremier pentastellato fa sentire la sua voce ...

Pensioni tagliate - qua salta in aria tutto il Governo. 'Se volete...' - a Di Maio e grillini trema la poltrona : Tutti i quotidiano parlano di 'guerra aperta' sulle Pensioni . Luigi Di Maio non molla e conta di tagliare gli assegni nonostante le veementi proteste della Lega . Una guerra tutta politica, sulla pelle degli italiani.