GoPro Hero 7 Ufficiale : Eccola nelle primissime immagini : Trasmessa con un clip pubblicitario di uno store che è stato pubblicato da un utente su Reddit, ecco che arriva con un mese di anticipo l’ufficialità di come sarà la GoPro Hero 7 GoPro Hero 7 Ufficiale: Eccola nelle primissime immagini nelle versioni White, Silver e Black Nel peggiore dei modi possibile, la GoPro Hero […]

Trasforma GoPro Hero 2018 In Una Hero5 Black | Guida Cambio Firmware : Lo sapevi che la GoPro Hero 2018 è semplicemente una Hero5 Black con un Firmware che ne limita le funzionalità? Ecco la Guida per cambiare Firmware e potenziare la GoPro Hero 2018 Cambiare Firmware su GoPro Hero 2018 e Trasformarla in una Hero5 Black Se ben ricordi, qualche tempo fa è stata lanciata anche in Italia l‘action cam GoPro […]

GoPro Hero - l’action cam che non è adatta a tutti. La prova di GQ : Ci sono alcuni brand che sono riusciti ad imporsi come sinonimi dei propri prodotti di riferimento, conquistandosi un posto nel nostro vocabolario giornaliero: basta pensare a Scottex, Scotch o Post-it, giusto per citare i più famosi, ma ne esistono decine. Ad esempio, quando pensiamo alle action cam non può non venirci in mente GoPro: il marchio californiano fondato da Nick Woodman è stato in grado di aprire il mercato, vendere milioni di ...

Yi 4K+ Recensione : Meglio di GoPro Hero 6? : Abbiamo provato a fondo l’action camera Yi 4K Plus. E’ Meglio Yi 4K+ o GoPro Hero 6? Quale è la miglior action cam in commercio? Ecco la nostra opinione Yi 4K Plus Recensione Yi 4K+ è la migliore action cam? Scoprilo nella nostra Recensione! Inizio col dire che da tempo sono un felicissimo possessore della “vecchi” Yi 4K, […]