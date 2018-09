Google Chrome Remote Desktop a breve supporterà il notch su Android 9 Pie

Come abilitare le notifiche native di Google Chrome su Windows 10 : La versione 68 di Google Chrome ha implementato un nuovo aggiornamento dell’esperienza di notifica in cui supporta le notifiche native di Windows 10. La nuova esperienza richiede tutte le notifiche di Chrome nel Centro operativo di Windows. Gli utenti che dispongono del browser Web di Google più recente possono ricevere le notifiche di Chrome nel Centro operativo di Windows. Google Chrome mostrerà tutte le notifiche nell’angolo in ...

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su Google Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su Google Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Come Attivare Il Tema Scuro (Dark Mode) su Google Chrome : Il Tema Scuro di Chrome è disponibile per tutti ma con un trucco. Ecco Come attivarlo facilmente sia su Desktop Windows e MAC ma anche su Android Attivare Tema Scuro, Nero, Dark Mode Google Chrome Google è in continua evoluzione e Chrome migliora di versione in versione, sia sotto l’aspetto delle funzionalità che dell’aspetto grafico. Anche Google […]

Trucchi Chrome : ecco come spremere al meglio il browser di Google : Quali sono i migliori Trucchi Chrome per andare a sfruttare appieno tutte le potenzialità del browser sviluppato da Google e installabile su ogni computer, smartphone o tablet? Abbiamo scelto 15 dritte da quelle più semplici a quelle un po’ più avanzate per andare a mettere il turbo all’esperienza. 1 – Personalizza l’aspetto Partiamo veramente dalle basi dei Trucchi Chrome, con la possibilità di personalizzare visivamente ...

Google Assistant in arrivo su altri Chromebook : Dei commit su Chromium Gerrit confermano che presto gli utenti Chromebook saranno in grado di abilitare o disabilitare Google Assistant L'articolo Google Assistant in arrivo su altri Chromebook proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome rileva dati anche dalla navigazione in incognito : dati, dati e ancora dati, ma quali? Tutti quelli che ti riguardano, se Google conosce ogni tuo movimento e sito Web che navighi oltre ad una miriade di altre informazioni personali, sa molto, forse troppo, anche quando navighi in incognito su Chrome. La navigazione privata, in incognito oppure anonima (a seconda del browser utilizzato) può essere un valido alleato della privacy, ma fino a che punto? La navigazione in incognito mette al riparo i ...

Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su Google Chrome Beta e Canary : Attivandola vedrete apparire sulla porzione inferiore dello schermo una sorta di barra degli strumenti come questa L'articolo Alla scoperta di Chrome Duet e della sua praticità su Google Chrome Beta e Canary proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome rileva dati anche dalla navigazione in incognito : dati, dati e ancora dati, ma quali? Tutti quelli che ti riguardano, se Google conosce ogni tuo movimento e sito Web che navighi oltre ad una miriade di altre informazioni personali, sa molto, forse troppo, anche quando navighi in incognito su Chrome. La navigazione privata, in incognito oppure anonima (a seconda del browser utilizzato) può essere un valido alleato della privacy, ma fino a che punto? La navigazione in incognito mette al riparo i ...

Google Chrome disabilita JavaScript sulle connessioni 2G : Google Chrome per Android sarà presto in grado di disabilitare in maniera automatica JavaScript sulle connessioni 2G. L'articolo Google Chrome disabilita JavaScript sulle connessioni 2G proviene da TuttoAndroid.

Android e Chrome inviano a Google dati dell’utente 340 volte al giorno : Che tu stia utilizzando o meno attivamente Android e Chrome sul tuo smartphone, non hai scampo, Google raccoglierà informazioni su di te, sui tuoi acquisti, sulla musica che ascolti e, sopra ogni cosa, la tua posizione fino a 340 volte al giorno. Dopo lo scandalo relativo alla “Cronologia delle posizioni” che ha portato alla causa legale contro il colosso di Mountein View, nei giorni scorsi è stata pubblicata una ricerca molto ...

Il Material Design sbarca su Google Chrome - ma è da attivare : ecco cosa cambia e come fare : L'adeguamento di Google Chrome (e non solo) al Material Design annunciato al Google I/O è finalmente arrivato. come mai non avete notato cambiamenti? L'articolo Il Material Design sbarca su Google Chrome, ma è da attivare: ecco cosa cambia e come fare proviene da TuttoAndroid.

Google spia 340 volte al giorno la vostra posizione tramite Chrome : e Apple? : Come è logico aspettarsi il risultato non è a favore del sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Android non è mai stato bravo a mantenere i segreti Per fare un esempio pratico, lo smartphone ...

Ecco come Google controlla gli utenti Android con Chrome : I server di Google ricevono 10 volte la quantità di dati utente da un telefono Android inattivo rispetto a quelli ricevuti dai server Apple da un iPhone inattivo L'articolo Ecco come Google controlla gli utenti Android con Chrome proviene da TuttoAndroid.