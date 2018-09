Gomorra 5 ci sarà? La quarta stagione in onda in primavera

Gomorra 4 sarà l’ultima stagione della serie? Per Salvatore Esposito “può continuare all’infinito” : Per l'interprete di Genny Savastano, Gomorra 4 non sarà necessariamente l'ultima stagione della serie. D'altronde Sky ha già fatto sapere fin dallo scorso anno di pensare ad un quinto capitolo della saga camorristica nata da un soggetto di Roberto Saviano e ispirata al suo omonimo best seller. Ma Salvatore Esposito va oltre: per l'interprete dell'erede dell'impero dei Savastano Gomorra potrebbe andare avanti per anni, potenzialmente ...

Le riprese di Gomorra 4 in una nota clinica di Napoli : chi sarà in pericolo di vita? : Le riprese di Gomorra 4 si spostano ancora una volta e non per un set internazionale ma per quello napoletano. Lo stesso Salvatore Esposito ha annunciato il suo ritorno in patria ma la cosa che stuzzica i fan è che le riprese della serie Sky dovrebbero tenersi in una nota clinica della città. Sembra ancora presto per tratte conclusioni che potrebbero essere errate ma nei giorni scorsi si è parlato molto degli strani "post" di Cristiana ...