Golf | European Tour 2018 | tripudio inglese nel Made In Denmark! Matt Wallace prevale in

Golf - European Tour 2018 : Lee Westwood davanti al Made in Denmark dopo tre giri - cinque inglesi nei primi sette : Colpi di scena in successione sull’European Tour, al Made in Denmark del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus. dopo il terzo giro, al comando c’è Lee Westwood, che ha girato in 67 colpi, 5 sotto il par quest’oggi per un complessivo -16 di torneo. Il nativo di Worksop, 45 anni compiuti ad aprile, manca da quattro anni l’appuntamento con la vittoria sul Tour europeo e da tre non vince un torneo in senso assoluto, ma per ...

Golf - European Tour 2018 : Christiaan Bezuidenhout vola in testa al Made In Denmark! Lee Westwood tallona il leader - Edoardo Molinari fuori al taglio : Un sudafricano al comando del Made In Denmark, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Christiaan Bezuidenhout è in testa alla leaderboard con 13 colpi totali sotto il par al termine di una tornata fantastica in 65 colpi (-7) che lo ha proiettato in cima alla classifica. Un vero e proprio colpaccio per il sudafricano, autore di un ...

Golf - European Tour 2018 : al Made in Denmark di Silkeborg in testa Jonathan Thomson con -8 - Edoardo Molinari lontano : Si è concluso il primo giro del Made in Denmark, in corso di svolgimento al Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus. L’unico approdo dell’European Tour in Danimarca inizia sotto il segno dell’inglese Jonathan Thomson, che ha terminato al comando il primo giro in 64 colpi, -8 rispetto al par. Dietro di lui stazionano sei giocatori, tra cui il padrone di casa Lucas Bjerregaard: essi si trovano tutti a -6. In una giornata caratterizzata ...

Golf - European Tour 2018 : Thorbjorn Olesen prova ad essere profeta in patria nel Made In Denmark - l’Italia spera con Edoardo Molinari : La straordinaria vittoria di Andrea Pavan nel D+D Real Czech Masters è ancora ben presente negli occhi e nella mente degli appassionati italiani di Golf. Ma per l’European Tour 2018 è già tempo di guardare avanti, proiettandosi verso il Made In Denmark, torneo che andrà in scena tra giovedì 30 agosto e domenica 2 settembre sul percorso par 71 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Svariati grandi protagonisti del circuito ...

Golf - European Tour 2018. La gioia di Pavan dopo il trionfo : “Non riesco a crederci - sono senza parole” : Una rimonta memorabile nelle ultime cinque buche. E un atteggiamento da campione al cospetto di un totem della disciplina. Andrea Pavan si gode il primo successo della sua carriera nel circuito dell’European Tour 2018, in cui è rientrato dalla porta principale in questa stagione che lo ha proiettato in maniera definitiva tra i grandi del Golf continentale. Un’autentica impresa per il 29enne romano, che ha trionfato nel D+D Real Czech ...

Golf – European Tour - Pavan celebra la sua vittoria al Czech Masters aspettando la nascita del suo secondogenito : In settimana Andrea Pavan diventerà padre per la seconda volta: “non vedo l’ora di festeggiare con la famiglia” Un grandissimo Andrea Pavan ha vinto con 266 (65 69 65 67, -22 ) colpi il D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. E’ il primo successo sull’European Tour del 29enne romano che in precedenza si era imposto in quattro occasioni sul Challenge Tour. Ha battuto Padraig ...

Golf – European Tour - Andrea Pavan è il vincitore del Czech Masters : impresa per l’azzurro : E’ la prima vittoria di Andrea Pavan all’European Tour. L’azzurro ha battuto il campione irlandese Padraig Harrington Un grandissimo Andrea Pavan ha vinto con 266 (65 69 65 67, -22 ) colpi il D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. E’ il primo successo sull’European Tour del 29enne romano che in precedenza si era imposto in quattro occasioni sul Challenge Tour. Ha ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan fenomenale! E’ in testa con Padraig Harrington nel D+D Real Czech Masters : Andrea Pavan fenomenale nel terzo giro del D+D Real Czech Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga, in Repubblica Ceca. L’azzurro è volato al comando della classifica con il miglior giro di giornata in 65 colpi (-7), una tornata priva di sbavature in cui ha messo a referto 7 birdie issandosi a quota -18 e svettando in testa alla ...

Golf - European Tour 2018 : Gavin Green sale al comando del Czech Masters - Andrea Pavan è terzo! : Gavin Grenn comanda il D+D Real Czech Masters al giro di boa. Il giocatore malese guida la classifica con lo score di -12, ottenuto grazie a un ottima tornata in 68 colpi. Green ha fatto segnare ben sette birdie, ma ha pagato il doppio bogey e il bogey maturati alle buche 16 e 17. Alle sue spalle c’è il danese Jeff Winther, staccato di un colpo, a -11, dopo un giro che lo ha visto recuperare dopo una brutta prima parte. Prosegue ...

Golf - European Tour 2018 : in quattro al comando del Czech Masters. Andrea Pavan è a un colpo di distanza : Sono in quattro al comando della classifica dopo il primo giro del D+D Real Czech Masters. È stato un giovedì particolarmente lungo all’Albatross Golf Resort di Praga, causa un temporale che ha interrotto il gioco per circa un’ora nel primo pomeriggio. Proprio dopo la pausa, la classifica è stata stravolta, con il belga Thomas Pieters, l’americano John Daly, l’inglese Callum Tarren e il malese Gavin Green che si sono ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Waring si impone al playoff nel Nordea Masters! Battuto Thomas Aiken - ottimo sesto Andrea Pavan : Paul Waring si impone al termine di un entusiasmante playoff nel Nordea Masters, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul par 70 dell’Hills Golf Club di Goteborg, in Svezia. L’inglese ha Battuto allo spareggio il sudafricano Thomas Aiken, che ha affiancato Waring sin dal termine del terzo round, conducendo la leaderboard in coppia col suo avversario fino alla conclusione thrilling, che ha ...

Golf - European Tour 2018 : Thomas Aiken e Paul Waring in fuga nel Nordea Masters - Nino Bertasio nella top ten : Una coppia in fuga nel Nordea Masters, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’Hills Golf Club di Goteborg, in Svezia. Il sudafricano Thomas Aiken e l’inglese Paul Waring hanno fatto il vuoto ad un giro dal termine del torneo, chiudendo la terza tornata con 12 colpi complessivi sotto il par e staccando di 3 lunghezze i più immediati inseguitori. Aiken, tra ...

Golf - European Tour 2018 : dopo il secondo giro in testa Jamieson e Waring - risale Pavan : secondo giro concluso al Nordea Masters, torneo di Golf dello European Tour, in terra svedese. Al comando si portano lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Paul Waring: super 63 per Waring, mentre arriva un 65 per Jamieson, per entrambi il totale sul percorso Par 70 è di 129. Ancora non è chiusa la pratica: in corsa per la vittoria c’è infatti anche il sudafricano Thomas Aiken che, con il 65 odierno, si porta a 131, a +2 dalla ...

Golf - European Tour 2018 : in Svezia dopo il primo giro in testa c’è il francese Clement Sordet : Concluso il primo giro del Nordea Masters, torneo di Golf dello European Tour: in Svezia il percorso par 70 sorride al transalpino Clement Sordet, primo a -8, che chiude la giornata con un ragguardevole 62. Alle sue spalle una coppia britannica: con 64, a quota -6, ecco lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Lee Slattery. Al quarto posto un quartetto a -5: chiudono con 65 colpi infatti lo svedese Christofer Blomstrand, il finlandese Tapio ...