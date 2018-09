Gli italiani bocciano il pm | 6 su 10 stanno con Salvini

Di Maio : "Ascoltiamo Gli italiani - non le agenzie di rating" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite stamane alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca). Intervistato da Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito quali saranno le linee guida della prossima legge di bilancio.“Nella prossima legge di bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo Gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

Gli italiani bocciano il pm. Il sondaggio : 6 su 10 sono con Salvini : 'Possiamo ricorrere a tutte le sfumature del mondo ma un fatto è chiarissimo - spiega al Messaggero Enzo Risso, direttore della SWG - Agli italiani dà fastidio l'ingerenza della magistratura in ...

Festival del doc di Milano - Gli italiani fuori concorso : ... si terrà presso la Triennale di Milano, sede principale della rassegna, il centro culturale Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Tra i sei ...

Redditi deGli italiani ancora molto lontani dai livelli pre-crisi : L'economia italiana è cresciuta negli ultimi anni, ma il reddito degli italiani rimane ben distante dai livelli antecedenti alla crisi. Lo ha messo in evidenza una indagine del Sole24Ore, che rimporta altresì come questa situazione sia abbastanza diffusa e non circoscritta soltanto ad alzune zone. Più in particolare, anche nei capoluoghi di provincia restano in media più basi del 2% rispetto a quelli del 2008.I dati sui Redditi degli italianiIn ...

Diretta / Us Open 2018 Federer Kyrgios streaming video e tv. Il flop deGli italiani a New York : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:43:00 GMT)

E Gli hacker italiani presero il controllo di una rete criminale : Quando è l'attaccante ad essere attaccato. Un rete di computer zombie ruba credenziali in Italia ma viene infiltrata e smontata da un hacker italiano che si introfula nell'email dei criminali che la dirigono

Ciclismo - da BattaGlin a Ganna i corridori italiani che cambiano squadra : Con il mese di agosto è iniziato il periodo in cui le squadre di Ciclismo [VIDEO]possono annunciare ufficialmente i nuovi ingaggi in vista della stagione 2019. I tanti movimenti gia' conclusi hanno riguardato anche molti corridori italiani. Tra gli ultimi cambi di maglia ad essere annunciati spicca il passaggio di Enrico Battaglin alla Katusha dopo tre stagioni vissute alla Lotto Jumbo. Cambieranno squadra anche alcuni dei giovani più ...

A Peterborough i 10 anni del 'Festival deGli italiani' di Marco Cereste : da bambino emigrante a Presidente del ConsiGlio : Nella città britannica, a nord di Londra, il 15% dei 180 mila abitanti è d'origine italiana: figli di emigrati che negli anni '50 andavano a lavorare nella "London Brick"; come il padre di Marco ...

Automobile - ecco com’è cambiata in cinquant’anni quella deGli italiani : In Italia il 1968 e tutti gli eventi storico-politici che da quell’anno scaturirono, segnarono un inevitabile spartiacque anche nel progresso della società, destinata a trasformarsi radicalmente. Così, a cinquant’anni esatti ci si chiede, ad esempio, come sia cambiata l’Automobile degli italiani, strumento che ha contribuito a determinare il modello di società industriale attuale. Stando a quanto riporta il sito DriveK, che si ...

La proposta di Fusacchia - deputato di +Europa : "Voto elettronico per Gli italiani all'estero" : Facilmente aperto ai brogli e scarsamente partecipato: per rilanciare il voto degli italiani all'estero il parlamentare propone quello elettronico