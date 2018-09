Giovanni Ciacci | esperto di stile di Detto Fatto | ha stroncato senza mezzi termini tutto

Ferragnez - Giovanni Ciacci contro Chiara Ferragni : «Ne deve mangiare di cereali di sottomarca per sembrare Grace Kelly» : Giovanni Ciacci e la frecciatina contro Chiara Ferragni. Neanche nel giorno delle nozze, Gio Gio - costumista, capotutor di Detto Fatto ed ex concorrente di Ballando con le Stelle - rinuncia a...

Giovanni Ciacci lancia un appello di speranza prima di Detto Fatto : Detto Fatto: Giovanni Ciacci lancia un appello alla Regina Elisabetta Il 10 settembre si avvicina e Giovanni Ciacci, con Bianca Guaccero, è già al lavoro per la nuova edizione di Detto Fatto. prima di tornare nel pomeriggio di Rai2, l’esperto di tendenze e costumista Giò Giò ha voluto lanciare un appello a sua Maestà la Regina Elisabetta su una questione delicata. La versione inglese di Ballando con le stelle, Strictly Come Dancing, ha ...

Giovanni Ciacci - appello alla Regina Elisabetta/ "Pronto per Ballando con le stelle Uk in coppia con un uomo" : Milly Carlucci non è come la Regina Elisabetta e Giovanni Ciacci è pronto a sfidare Ballando con le stelle Uk che ha detto no alle coppie dello stesso sesso "Pronto a ballare subito"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Mario Serpa confermato a Uomini e Donne/ Ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio… : Mario Serpa confermato a Uomini e Donne: “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!”, ed intanto il fidanzato di Giovanni Ciacci gli scippa un ingaggio…(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Uomini e Donne : Mario Serpa fatto fuori dal compagno di Giovanni Ciacci : Giovanni Ciacci: il compagno scelto da un brand al posto di Mario Serpa di UeD Un noto marchio di abbigliamento sportivo ha scelto di essere rappresentato come testimonial dal fidanzato di Giovanni Ciacci. Damiano Allotta ha rubato così la scena a Mario Serpa. L’ex corteggiatore e opinionista di Uomini e Donne è stato privato della sua “corona” e Allotta è riuscito ad assicurarsi l’esclusiva della nuova campagna ...

“Fatti una vita tua”. Giovanni Ciacci - bordata contro il super Vip. Fine di un’amicizia? : Fine di un’amicizia? Giovanni Ciacci, il mitico Giò Giò di Detto Fatto, è andato su tutte le furie quando ha letto quelle parole su di lui scritte nere su bianco in una recente intervista apparsa su Rolling Stones. Ma non è stato zitto. Ha replicato e anche duramente. A rivelare i dettagli ci ha pensato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che ha scritto una lettera aperta al paroliere sul settimanale Di Più. Come svelato sulla ...

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato/ Ecco i veri motivi dello scontro : la lettera aperta : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato, Ecco i reali motivi dello scontro tra i due amici da trent'anni: la lettera aperta dell'esperto di moda.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 11:35:00 GMT)

Giovanni Ciacci contro Cristiano Malgioglio : "Sei invidioso del mio successo" : È guerra aperta tra Giovanni Ciacci, concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle e protagonista di Detto Fatto, e il cantautore Cristiano Malgioglio. I due, che si conoscono da più di trent'anni, sarebbero finiti a discutere sulle riviste di cronaca rosa per colpa di una canzone, "Tocalo Tocalo", incisa originariamente dal platinato e che verrà proposta dal costumista come sigla del contenitore di Rai 2.Nonostante il ...

Giovanni Ciacci e Damiano innamorati/ L'ex di Stefano Gabbana l'ha conquistato : "Ho le farfalle nello stomaco" : Giovanni Ciacci torna a parlare del suo rapporto con il giovane Damiano, ex di Stefano Gabbana, e racconta le sue sensazioni: avrà davvero trovato l'anima gemella? Ecco la sua risposta(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:06:00 GMT)

“Mi fa volare”. Giovanni Ciacci innamorato di Damiano : chi è il suo futuro sposo : Per il momento non vuole pensare al lavoro. Anche perché l’idea di non dover condividere più lo studio con Caterina Balivo, all’interno di Detto Fatto, gli crea solo rabbia e dolore. Giovanni Ciacci, stilista nonché ‘co-conduttore’ del programma di Rai 2, recentemente ammirato anche sul palco di Ballando con le Stelle 2018, preferisce non toccare l’argomento professionale ed evitare di parlare, apertamente, di ...

Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano : “Mi fa sentire le farfalle nello stomaco” : Chi è il fidanzato di Giovanni Ciacci? Damiano, ex di Stefano Gabbana Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Ciacci e il fidanzato, l’agente immobiliare Damiano di 26 anni. Quest’ultimo è già noto alle cronache rosa per via della sua storia passata con il famoso stilista Stefano Gabbana. Per amore di Damiano, il […] L'articolo Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano: “Mi fa sentire le farfalle nello ...

Giovanni Ciacci Vs Cristiano Malgioglio/ "Pensasse a cantare e promuovere il suo disco" : Giovanni Ciacci, intervistato da La Nazione, parla di amore, amicizie e soprattutto delle stagione 2018-19 a Detto Fatto, in onda a partire dal 10 settembre.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:38:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Bianca Guaccero pronti per Detto Fatto : VIDEO : Detto Fatto: Giovanni Ciacci mette alla prova Bianca Guaccero nel nuovo promo Il 10 settembre ritorna su Rai 2 Detto Fatto, con la nuova conduzione di Bianca Guaccero, chiamata per sostituire Caterina Balivo. Al fianco della mora attrice ci sarà comunque Giovanni Ciacci, colonna portante del programma di tutorial, tanto da diventare uno dei volti più amati del piccolo schermo degli ultimi anni e per questo inserito insieme alla nuova attrice ...

Giovanni Ciacci furioso contro Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio avrebbe attaccato Giovanni Ciacci, in un’intervista a “Rolling Stones”. E Gio Gio non gliel’avrebbe mandate a dire. Come riporta il sito “361magazine”, tra i due amici al momento non correrebbe buon sangue. Malgioglio infatti nell’intervista avrebbe affermato: «Mi dà molto fastidio quando dice che siamo rivali. Ma rivali di che cosa? La mia professione è l’artista, la sua è quella di apparire sui giornali, ...