Giacomo Gianniotti | intervista a Roma | “Un giorno mi piacerebbe fare il cattivo”

Giacomo Gianniotti - il dottor DeLuca di Grey’s Anatomy : ‘Vorrei essere cattivissimo e strano’ : Giacomo Keaton Gianniotti è un bravo ragazzo. E lo sa lui così come lo sappiamo noi (per dire, è andato volontario ad Amatrice per dare una mano dopo il terribile terremoto). Piombato su un set cult come quello dell’infinita serie tv Grey’s Anatomy con il ruolo del dott. Andrew DeLuca, non si è certo montato la testa. La quindicesima stagione del medical drama andrà in onda dal 27 settembre sulla statunitense ABC con uno speciale di ...

