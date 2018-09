GENOVA | VIDEO CROLLO PONTE MORANDI | “NO MANOMESSO” Ultime notizie | Aspi | “dossier non

GENOVA - chiarito il giallo dei video. Nessuna manomissione delle telecamere di Autostrade : Il buco nero delle immagini causato da problemi alla centralina elettrica. Nelle mani degli inquirenti c' è però un video secretato che mostra le sequenza drammatica di quei momenti -

GENOVA - non manomesso video Autostrade : 17.40 Il video di Autostrade sul Ponte Morandi non è stato manomesso. E' quanto emerge dalle indagini della Squadra mobile di Genova che ha così risolto il giallo delle immagini che si interrompono prima del disastro. La mattina del crollo del viadotto,la centralina elettrica che alimentava le due telecamere aveva avuto problemi e pochi minuti prima del collasso del ponte una "nuvola" di pioggia abbattutasi sulla centralina ne avrebbe ...

Crollo ponte GENOVA - il video di Autostrade non è stato manomesso : Crollo ponte Genova, il video di Autostrade non è stato manomesso Dalle indagini è emerso che il 14 agosto la centralina delle due telecamere aveva avuto diversi problemi legati anche al maltempo. Toninelli torna ad attaccare il concessionario: “Inadempienze pesantissime”. Toti: “Già 85 case consegnate agli ...

Crollo Ponte GENOVA : nessuna manomissione dei video di Autostrade : Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del Crollo del Ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile di Genova che ha risolto il giallo sul video interrotto. La mattina del 14 agosto, la centralina elettrica che alimentava le due telecamere aveva avuto problemi piu’ volte. Il salvavita si era staccato per cali di tensione ma era poi ...

GENOVA - PONTE MORANDI : VIDEO SECRETATO - COSA RIVELERÀ?/ Ultime notizie - testimonianza choc di 2 sopravvissuti : PONTE MORANDI, Cda Autostrade fa sapere di aver rispettato tutti gli obblighi prescritti dalla concessione: i ministri Toninelli e Di Maio all'attacco sui social contro la società.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:48:00 GMT)

Crollo ponte GENOVA - Procura indaga su black-out video Autostrade : Genova, 31 ago., askanews, - La Procura di Genova indaga sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di ponte Morandi per accertare che non vi siano ...

GENOVA - crollo ponte Morandi : la Procura ha un nuovo video : Gli inquirenti avrebbero un nuovo video, per il momento top secret, riguardo al crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto scorso. Ad annunciarlo all'Ansa è il Procuratore del capoluogo ligure, Francesco Cozzi, il quale ravvisa anche come il video non sia stato diffuso per evitare l'inquinamento delle prove. Ed emerge un particolare: le telecamere, negli istanti precedenti il crollo, avrebbero subito un black out. Gli inquirenti si basano ...

