Genova | Ponte Morandi | le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo

Genova - le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo di Ponte Morandi : Le primissime immagini scattate da uno degli sfollati genovesi, il 69enne Franco Lo Coco, quando ancora dovevano intervenire i soccorsi

Crollo ponte Genova - il video di Autostrade non è stato manomesso : Crollo ponte Genova, il video di Autostrade non è stato manomesso Dalle indagini è emerso che il 14 agosto la centralina delle telecamere aveva avuto problemi legati anche al maltempo. Toninelli attacca il concessionario: “Inadempienze pesantissime”. Toti: “Già 85 case consegnate agli sfollati”. Otto famiglie evacuate da una ...

Ponte Morandi - Susanna Camusso a Genova : "Se non si interviene sulla mobilità c'è il rischio della delocalizzazione" : 'Se non s'interviene seriamente sulla mobilità temiamo possa esserci una tentazione, una tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive'. È questa una delle tante preoccupazioni del ...

Sopravvissuti al crollo del ponte di Genova - vivi per miracolo si sposeranno presto : Sono ancora ricoverati al policlinico San Martino di Genova, ma nella stessa stanza definita scherzosamente 'matrimoniale'. Sono Sopravvissuti al crollo del ponte [VIDEO], l'ucraina Natasha Yelina, di 43 anni, e il moldavo Eugeniu Babin, di 34, coppia nella vita. Da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove abitano, in quel tragico 14 agosto erano partiti all'alba per andare a fare le vacanze in Francia, tra la Costa Azzurra e la ...

Ponte Morandi - nuove acquisizioni : squadra Mobile Genova in uffici Cesi : Gli avvertimenti ad Autostrade sulle criticità di Ponte Morandi, il viadotto sul Polcevera crollato lo scorso 14 agosto trascinando tra le macerie 43 persone, erano stati più di uno. Già nel 2015 Cesi, tra gli studi più noti che si occupano di verifiche strutturali, aveva avvisato la società della necessità di un “monitoraggio dinamico, ossia continuo”. Su allunga quindi l’elenco degli enti – inclusi il Politecnico di ...

Crollo Pponte - Regione Liguria - giurati Leoncino d'Oro a Venezia con maglia dedicata a Genova : "Ringrazio il Miur , Ministero dell'Università e della Ricerca, per la collaborazione dimostrata non solo a Genova nella gestione dell'emergenza, per il Crollo del ponte Morandi, ma anche in un ...

A Corsico l'addio ad Angela Zerilli - morta nel crollo del ponte di Genova : «Eravamo rimasti d'accordo che subito dopo le ferie ci saremmo incontrati per approfondire alcuni progetti cui stava lavorando». Così l'assessore lombardo all'Autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, ...

Crollo Ponte Genova : sgomberato edificio in via del Campasso : I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare uno stabile in via del Campasso per motivi di sicurezza. L’edificio avrebbe alcune lesioni e secondo gli accertamenti dei pompieri e dei tecnici del comune potrebbe avere problemi di stabilità. Sono quattro i nuclei familiari che hanno lasciato le loro abitazioni. I tecnici stanno valutando se le lesioni siano state causate dalle vibrazioni del Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 ...

Genova - passa il camion - poi il black out : ecco il filmato del ponte : Già ieri il procuratore di Genova aveva informato della presenza di un nuovo video consegnato in Procura e che mostrerebbe il momento esatto del crollo del ponte Morandi. Un documento importante, che forse potrebbe confermare alcune delle testimonianze dei presenti e scartare invece quelle meno attendibili.L"attenzione degli investigatori, però, si è concentrata anche su un altro filmato. Quello prodotto da una telecamera di Autostrade puntata ...

