Genova | nessuna manomissione delle telecamere sul ponte Morandi

Crollo Ponte Genova : nessuna manomissione dei video di Autostrade : Il black out delle telecamere di Autostrade, che non hanno ripreso il momento del Crollo del Ponte Morandi, non è stato causato da una manomissione. E’ quanto emerge dalle indagini della squadra mobile di Genova che ha risolto il giallo sul video interrotto. La mattina del 14 agosto, la centralina elettrica che alimentava le due telecamere aveva avuto problemi piu’ volte. Il salvavita si era staccato per cali di tensione ma era poi ...

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Crollo ponte Morandi a Genova - procura : al momento nessun indagato e nessuna ipotesi esclusa : “C’è una consulenza in corso, ci sono molti altri atti in corso e sono complessi e analitici. Non ci sono indagati. Se ci sono accertamenti sulle possibili cause che sono in corso, che sono complessi e analitici, non ci può essere alcun indagato“: lo ha dichiarato oggi il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, al termine della riunione in procura con i consulenti tecnici e i pm titolari dell’inchiesta sul Crollo di ...

Genova - arrivano i primi alloggi ma scatta la rabbia : 'Per ora solo annunci - nessuna spiegazione' : Erano case costruite per i ferrovieri di Genova negli anni '40, seguiranno la sorte del ponte Morandi che le sovrastava dagli anni '60 e che le minaccia ancora coi monconi rimasti dopo il crollo: ...

Crollo ponte Genova - il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco : dalle macerie nessuna voce : dalle macerie del ponte Morandi crollato ieri mattina a Genova “non arriva alcuna voce. Non si sentono voci di sopravvissuti“, anche se ciò non ne esclude la presenza: lo ha dichiarato il prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, dopo un sopralluogo. Man mano che si raggiungono le vetture sotto le macerie si cerca, attraverso le targhe ed altro, di identificare le persone, per poi fare “il confronto ...