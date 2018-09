Genova | le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo di Ponte Morandi

Il commovente tributo alle vittime del Ponte Morandi : dal silenzio al boato - 43° minuto da brividi a Genova [FOTO e VIDEO] : tributo commovente al Ferraris di Genova : le vittime del crollo del Ponte Morandi omaggiate con 42 minuti di silenzio , poi al minuto 43 l’omaggio in un fragoroso applauso Il ritorno alla ‘vita normale’ dopo la tragedia, la ripresa della routine, quei gesti tanto ovvi, quasi meccanici che 43 persone non potranno fare mai più. Dopo il crollo del Ponte Morandi , Genova prova a tornare alla normalità e lo fa affidandosi alla ...

MotoGp – Anche Valentino Rossi omaggia Genova : il messaggio del Dottore a Silverstone [FOTO] : L’omaggio della Yamaha e di Valentino Rossi alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova dello scorso 14 agosto Sono passate quasi due settimane dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova : il 14 agosto le case di tutti gli italiani, e non solo, sono state colpite dalla terribile notizia dell’improvviso crollo che ha fatto tante vittime, distruggendo diverse abitazioni. Una tragedia incredibile che ha colpito tutta ...

FOTO La Ferrari ricorda le vittime del crollo del Ponte di Genova - livrea speciale per il GP del Belgio : La Ferrari ha deciso di onorare la memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova . Il Cavallino Rampante ha infatti adottato una livrea celebrativa in occasione del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend. Un gesto di presenza e di vicinanza da parte della scuderia di Maranello che sulle vetture di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, appena sopra i numeri identificativi delle monoposto, ha raffigurato il ...

Crollo di Genova - complessità e criticità del ponte spiegate dallo stesso Morandi - Foto Tgcom24 : La tragedia di Genova ha innescato grande interesse su temi per addetti ai lavori che diventano, grazie ai social network, di facile fruizione per tutti. Così la pagina Facebook "Ingegneria e dintorni"...

Danilo Toninelli - la foto al mare che fa sbroccare Forza Italia : 'Ridicolo - oltraggio ai morti di Genova ' : Violentissimo attacco di Forza Italia al ministro Danilo Toninelli . Il titolare delle Infrastrutture pubblica su Instagram una propria foto in compagnia della moglie Maruska in riva al mare , con ...

Crollo ponte Genova - consegnate le prime case agli sfollati. FOTO : Crollo ponte Genova , consegnate le prime case agli sfollati. FOTO Sono stati consegnati i primi cinque alloggi alle famiglie rimaste senza un tetto dopo la tragedia del viadotto Morandi. Piano per mettere a disposizione 350 case entro fine novembre. LA FOTO GALLERY Parole chiave: ...

I vigili del fuoco - eroi normali «Quell’applauso straziante» - 43 morti|Chi sono|Funerali - Genova piange : foto|video : I racconti di Massimo, Dionisio, Fabio, Peter e Bruno: «Partiti subito, senza esitazione». «Ogni volta si soffre per i bambini». «Una tragedia come il Rigopiano». «Era il mio sogno da piccolo»

Panissa al via - con un minuto di silenzio per i morti di Genova - FOTO : Senza taglio del nastro e con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del ponte Morandi, la Sagra d'la Panissa, organizza dal Comitato Vecchia Porta Casale nell'area della palestra Mazzini, ha ...