Gabigol torna grande | tripletta al Vasco da Gama | il Santos si gode la rinascita dell’ex

(Di domenica 2 settembre 2018) I tre gol dipermettono aldi battere ilda, costretto a capitolare sotto i colpi dell’ex attaccante dell’Inter Una serata che non dimenticherà facilmente, tre gol che restano scolpiti nella mente dei tifosi del, euforici per ladi. L’ex attaccante dell’Inter demolisce ilda, asfaltandolo con tre gol che trascinano il ‘Peixe’ ad una splendida vittoria. In coincidenza con il successo dei nerazzurri sul Bologna, anchegioisce per questache permette aldi rientrare nella corsa alla prossima Libertadores, piazzamento che ora dista solo 6 punti. Secondo tris in stagione per, salito a quota 10 gol nella classifica marcatori, una cifra che gli permette di eguagliare il suo precedente primato centrato nel Brasilerao 2015, con un anticipo di ben 17 ...