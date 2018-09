Forum sulla cooperazione Cina-Africa | rafforzamento del collegamento strategico di

Paceco - al via il Cine Forum sulla comicità dagli anni '50 ad oggi : 'Una risata vi seppellirà' : un percorso attraverso la comicità dagli anni '50 ad oggi è quello che l'Associazione socioculturale Quattro Rocce propone quest'anno per il suo, ormai tradizionale, ...

Xi Jinping invia una lettera di congratulazioni in occasione del Forum internazionale di Guiyang sulla civiltà ecologica : ...dell'ambiente ecologico e intende collaborare con la comunità internazionale per implementare sotto tutti gli aspetti "l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e costruire insieme un mondo pulito e ...