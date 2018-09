Formula 1 | la doccia gelata del Gp di Monza e gli interrogativi sulla Ferrari

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) Sembrava una festa annunciata ed invece a gelareci ha pensato Hamilton. Va dato merito all’inglese per come ha saputo gestire la partenza e tutta la gara, fino a giungere, grazie all’aiuto della strategia attuata dal suo muretto, al momento decisivo dell’attacco e sorpasso di Raikkonen. Tanti i demeriti invece in casa. Cominciando da Raikkonen che è andato a chiudere Vettel come se fosse lui stesso a giocarsi il mondiale contro il suo compagno di squadra. Per certi versi ha ricordato Estoril 1990 quando Mansell chiuse Prost in lotta per l’iride contro Senna. Un episodio che rese il mondiale ancora più difficile per la, e oggi, come allora, il mondiale si allontana sempre più da Maranello. Poi Vettel, ancora una volta accecato dalla rabbia (forse proprio a causa della manovra del suo compagno) nel vedersi affiancato da Hamilton non ha avuto la freddezza di capire ...