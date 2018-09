Formula 1 | il sogno di Mick | figlio di Michael Schumacher

Formula 1 - Ricciardo : 'L'addio a Red Bull? Sentivo il bisogno di nuove sfide' : 'L'addio alla Red Bull? È stato un processo molto lungo di riflessione, non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi Sentivo pronto a un cambiamento e a una nuova sfida'. ...

Formula 1 - Vettel ammette l'errore di Hockenheim e avvisa : 'Non ho bisogno di compassione' : Una vittoria sfumata a causa di un banale errore che, di fatto, ha consegnato al rivale Lewis Hamilton il trionfo al Gran Premio di Germania e l'ennesimo sorpasso in classifica piloti, con il pilota britannico che ora ha un vantaggio di 17 punti [VIDEO]su di lui. Sebastian Vettel , dopo aver gettato alle ortiche un primo posto a Hockenheim che ormai sembrava blindato, si è assunto tutte le sue responsabilita' senza accampare scuse né cercare ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Hamilton festeggia : "Si è avverato un sogno" : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Formula 1 - La Ferrari è una freccia : il titolo mondiale non è solo un sogno : Ci sarà da combattere fino in fondo, ma gli ultimi due risultati del tris di gare in soli 15 giorni sono un bottino molto prezioso per tentare di riportare il mondiale a Maranello dopo un digiuno di ...