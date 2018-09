Formula 1 | il Gran Premio si corre a Monza

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in streaming e in diretta TV : Si corre oggi a Monza con la partenza fissata alle 15.10: sarà trasmesso anche in chiaro The post Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.

È il giorno del Gran Premio d’Italia di Formula 1 : Le due Ferrari partono dalla prima fila dopo 18 anni, ma le Mercedes sembrano altrettanto in forma The post È il giorno del Gran Premio d’Italia di Formula 1 appeared first on Il Post.

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in diretta TV e in streaming : Si corre oggi a Monza con la partenza fissata alle 15.10: sarà trasmesso anche in chiaro The post Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Formula 1 - Gp Italia (Monza) : dove vedere il Gran Premio in diretta : Sale l'attesa per una delle gare decisive della stagione 2018. Prima fila tutta Ferrari con Raikkonen in pole

Formula 1 GP Monza - Vettel : 'Non ho fatto un giro perfetto - ma grande risultato per il team' : In altre occasioni avevo fatto dei giri migliori" ha concluso il quattro volte campione del mondo. "Non è stato un giro abbastanza buono per conquistare la pole. Fortunatamente sono secondo e non ...

Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel : Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d’Italia tornerà quindi ad essere occupata The post Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel appeared first on Il Post.

Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

La Formula 1 a Monza - Gran Premio dItalia : le cose da sapere e le curiosità FOTO GALLERY : Prenderà il via questo weekend la 68 edizione del Gran Premio dItalia di Formula 1, dove si preannuncia un agguerrito duello tra il vincitore della scorsa edizione Lewis Hamilton e il ferrarista Sebastian Vettel, tornato prepotentemente in corsa per il titolo iridato dopo il trionfo in Belgio. Per celebrare levento lombardo, Milano mercoledì 29 ospiterà lesibizione della Formula 1, inaugurando una serie di iniziative che avranno luogo alla ...

Formula 1 - GP Belgio : Vettel si gode la vittoria a Spa. 'Grandissima partenza - ora guardiamo a Monza' : Finalmente Vettel . Il pilota tedesco della Ferrari è tornato a vincere in Belgio, nel GP di Spa, dopo una gara dominata dal primo all'ultimo giro. Partito al secondo posto, Seb ha passato Hamilton ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio del Belgio : 1/10 Photo4/LaPresse ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Formula 1 del Belgio : Era il 13esimo del Mondiale, corso sul circuito di Spa-Francorchamps: ha vinto Vettel, mentre Hamilton è arrivato secondo The post L’ordine di arrivo del Gran Premio di Formula 1 del Belgio appeared first on Il Post.