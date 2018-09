Formula 1 | GP Monza | Raikkonen amaro dopo il secondo posto ' Difficile accettare di non

Formula 1 - GP Monza. Arrivabene : 'Ordini di scuderia? Noi assumiamo piloti - non maggiordomi' : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, ha commentato così il Gran Premio di Monza ai microfoni di Sky Sport, partendo da un pensiero per il pubblico presente sul circuito per tutto il weekend. "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi che ci hanno supportato al 100%. Mancano sette gare, non si ...

Formula 1 Monza - Raikkonen : Ferrari veloce azzoppata dal blistering : Giro 20, Gran Premio d'Italia . Diciannove corsi con Lewis Hamilton negli specchietti, mai oltre 1' di distacco. Una scelta strategica da chiamare: pit o no, rischiando l'undercut nel secondo caso, ...

Formula 1 - la doccia gelata del Gp di Monza e gli interrogativi sulla Ferrari : Sembrava una festa annunciata ed invece a gelare Monza ci ha pensato Hamilton. Va dato merito all’inglese per come ha saputo gestire la partenza e tutta la gara, fino a giungere, grazie all’aiuto della strategia attuata dal suo muretto, al momento decisivo dell’attacco e sorpasso di Raikkonen. Tanti i demeriti invece in casa Ferrari. Cominciando da Raikkonen che è andato a chiudere Vettel come se fosse lui stesso a giocarsi il mondiale contro il ...

Formula 1 - Gp Monza. Vettel : 'Hamilton non mi ha lasciato spazio. Il -30? Poteva andare peggio' : Il quarto posto non era certamente ciò che Sebastian Vettel si aspettava per il Gran Premio di Monza. Una gara messa subito in salita dal contatto tra la sua Ferrari e la Mercedes di Lewis Hamilton, ...

Formula 1 - GP Monza. Villeneuve : 'Mercedes ha danneggiato Ferrari usando Bottas' : Sull'andamento della gara e sulle strategie della Mercedes, ha parlato Jacques Villeneuve a Sky Sport F1 HD: "Non è il risultto, ma piuttosto il modo in cui è arrivata. Delude e non è una bella ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...

Formula 1 - a Monza follia di Vettel ed Hamilton ne approfitta : ... il prossimo appuntamento è per il 16 settembre con il Gran Premio di Singapore, che si correrà in notturna sul circuito di Marina Bay street

Formula 1 - a Monza "il Fattore H" manda fuori giri la Ferrari : Lewis sposta gli equilibri : A prescindere dal potenziale della macchina, Hamilton è il solo pilota capace di fare veramente la differenza

Formula 1 - GP Monza : Bottas ammette gli ordini di scuderia in casa Mercedes. 'La mia missione era rallentare Kimi' : Nell'intervista post gara alla televisione ufficiale della Formula 1, Valtteri Bottas ha ammesso di aver un compito imposto dalla Mercedes: rallentare Kimi Raikkonen standogli davanti. ordini di ...

Formula 1 : Hamilton trionfa a Monza davanti a Raikkonen. Vettel quarto : Delusione Ferrari a Monza. Al Gran Premio d'Italia va in scena il trionfo di Lewis Hamilton, primo su Mercedes davanti alla rossa di Kimi Raikkonen. Terza l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas. Ai piedi del podio Vettel, che beneficia della penalità inflitta dai commissari a Verstappen ma recrimina per un contatto al via proprio con Hamilton, che ha mandato il tedesco in testacoda costringendolo a una difficile rimonta dal fondo ...

Formula 1 - GP Monza : Hamilton vince e va a +30. Raikkonen 2° - Vettel 4° : Si discuterà per un pezzo sul suo attacco alla seconda variante nel primo giro: il campione del mondo sapeva di doversi giocare le cartucce nei primi 5,4 km per ribaltare la sorte della ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza gara live : Hamilton e la Mercedes vincono a casa della Ferrari! : Diretta Formula 1 F1 streaming video RAI, SKY TV8 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo , oggi 2 settembre, .

Formula 1 - GP Monza 2018 : Hamilton vince - Raikkonen secondo : LIVE 16:30 2 set QUINTO SUCCESSO A Monza PER LEWIS, CHE ALLUNGA NELLA CLASSIFICA PILOTI 16:30 2 set BANDIERA A SCACCHI: LEWIS Hamilton HA VINTO IL GP D'ITALIA 16:29 2 set Giro 53 Bottas sembra volerci ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine