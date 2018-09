Formula 1 | Gp Monza | il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia

Formula 1 - il Gran Premio si corre a Monza : Monza - Con il giro più veloce della storia della Formula 1, Kimi Raikkonen si è preso la pole position a Monza, bruciando di 116 millesimi Sebastian Vettel e confermando a Lewis Hamilton , +0.175, in ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video RAI gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Formula 1 - GP Monza 2018 : la diretta live streaming : A Monza è tutto pronto per scatenare l'inferno rosso. Le Ferrari di Raikkonen e Vettel ci sono e si sentono, perché diciotto anni dopo torna la prima fila tutta rossa nel Gran Premio di casa per la ...

Formula 1 - qualifiche GP Monza : doppietta Ferrari - primo Raikkonen : Formula 1, qualifiche GP Monza: doppietta Ferrari, primo Raikkonen Prima fila tutta rossa nel Gran Premio di casa per il Cavallino: dietro al finlandese (autore di un giro veloce a 1:19.119) ci sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Domani, alle 15.10, la gara. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Formula 1 - GP Monza : prima fila tutta Rossa - in palio c'è la storia : Emozioni. Sincere e prepotenti. Dentro e fuori dal box. La pole di Kimi Raikkonen non poteva che essere accolta in maniera così esplosiva. Passione rinchiusa da troppo tempo. A Monza la Ferrari non ...

Formula 1 - Gp Italia (Monza) : dove vedere il Gran Premio in diretta : Sale l'attesa per una delle gare decisive della stagione 2018. Prima fila tutta Ferrari con Raikkonen in pole

Formula 1 - GP Monza. Scintille Alonso-Magnussen : 'Non vedo l'ora che si ritiri' : Le qualifiche del sabato sono state dominate dalla sfida tra Ferrari e Mercedes per determinare le prime posizioni, ma nelle retrovie è successo anche molto altro. In chiusura di Q2, infatti, Fernando ...

Formula 1 - GP Monza : l'analisi tecnica delle qualifiche del sabato : In ogni caso la prestazione offerta dal quattro volte campione del mondo inglese è da incorniciare visto quanto fatto dal suo compagno di squadra, che non ha mai avuto la velocità per inserirsi nella ...