Formula 1 | GP Monza | Bottas ammette gli ordini di scuderia in casa Mercedes ' La mia

Formula 1 - a Monza "il Fattore H" manda fuori giri la Ferrari : Lewis sposta gli equilibri : A prescindere dal potenziale della macchina, Hamilton è il solo pilota capace di fare veramente la differenza

Formula 1 : Hamilton trionfa a Monza davanti a Raikkonen. Vettel quarto : Delusione Ferrari a Monza. Al Gran Premio d'Italia va in scena il trionfo di Lewis Hamilton, primo su Mercedes davanti alla rossa di Kimi Raikkonen. Terza l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas. Ai piedi del podio Vettel, che beneficia della penalità inflitta dai commissari a Verstappen ma recrimina per un contatto al via proprio con Hamilton, che ha mandato il tedesco in testacoda costringendolo a una difficile rimonta dal fondo ...

Formula 1 - GP Monza : Hamilton vince e va a +30. Raikkonen 2° - Vettel 4° : Si discuterà per un pezzo sul suo attacco alla seconda variante nel primo giro: il campione del mondo sapeva di doversi giocare le cartucce nei primi 5,4 km per ribaltare la sorte della ...

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza gara live : Hamilton e la Mercedes vincono a casa della Ferrari! : Diretta Formula 1 F1 streaming video RAI, SKY TV8 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo , oggi 2 settembre, .

Formula 1 - GP Monza 2018 : Hamilton vince - Raikkonen secondo : LIVE 16:30 2 set QUINTO SUCCESSO A Monza PER LEWIS, CHE ALLUNGA NELLA CLASSIFICA PILOTI 16:30 2 set BANDIERA A SCACCHI: LEWIS Hamilton HA VINTO IL GP D'ITALIA 16:29 2 set Giro 53 Bottas sembra volerci ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Italia 2018 Monza : Hamilton si porta a +30 su Vettel! : Classifica Formula 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Italia 2018 a Monza. Lewis Hamilton vince e allunga a 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, sfortunato e quarto alla fine(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:28:00 GMT)

Formula Uno : Hamilton trionfa a Monza : 16.37 Lewis Hamilton (Mercedes) trionfa al Gp d'Italia dopo uno spettacolare duello con Raikkonen. Verstappen chiude terzo,ma poi è retrocesso al 5° posto per la penalizzazione di 5". Terzo quindi Bottas e quarto Vettel. Subito brividi al via:Raikkonen, in pole,prende la testa.Hamilton supera Vettel che si gira e va in testacoda. Vettura danneggiata per il tedesco che riparte così ultimo. Si ritirano Alonso, (nel 2010 centrò l'ultima vittoria ...

Formula 1 - Gp Monza : le immagini più belle della gara : Vip e calciatori, i protagonisti del paddock e il tifo caldissimo sugli spalti: tutto il meglio del Gran Premio di Monza

DIRETTA Formula 1 GP ITALIA/ F1 Monza gara live : Bottas aiuta Hamilton - Raikkonen resta comunque davanti! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp ITALIA 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Formula 1 - il Gran Premio si corre a Monza : Monza - Con il giro più veloce della storia della Formula 1, Kimi Raikkonen si è preso la pole position a Monza, bruciando di 116 millesimi Sebastian Vettel e confermando a Lewis Hamilton , +0.175, in ...

Formula 1 - Gp Monza : il video del contatto Vettel-Hamilton alla Roggia : Il Gran Premio di Monza ha vissuto subito un episodio chiave per le sorti della gara e, potenzialmente, anche del Mondiale: dopo essersi già sfiorati alla prima variante, Sebastian Vettel e Lewis ...

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton – La gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diretta Formula 1 Gp Italia/ F1 Monza streaming video RAI gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Italia 2018 a Monza live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della mitica corsa brianzola (oggi domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:46:00 GMT)

Formula 1 - Gp Monza : Raikkonen in pole - terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton. Segui la gara in diretta [FOTO] : La diretta del Gran premio di Monza L'articolo Formula 1, Gp Monza: Raikkonen in pole, terzo incomodo nella lotta tra Vettel e Hamilton. Segui la gara in diretta [FOTO] proviene da Il Fatto Quotidiano.