Fondo | Coppa del Mondo orgoglio per Cogne

29/08/2018 - 14 : 34 - Incontro tra Regione e FISI per la Coppa del mondo di Fondo a Cogne : ... nel febbraio 2019, della Coppa del mondo femminile. A questi due eventi si aggiungerebbe la Coppa del mondo di Snowboardcross, già prevista a Cervinia. Questo, per noi, è un traguardo importante, a ...

Calendario Coppa del Mondo sci di Fondo 2018-2019 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Ormai manca poco: tre mesi ci separano dal via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, ...