Fondi Lega | pm Cozzi | “se cambia nome sequestro ‘soft’” Ultime notizie | Salvini e lo

PM COZZI - Fondi Lega : “49 MILIONI? LIMITE SEQUESTRI SE CAMBIA NOME”/ Ultime notizie - le mosse di Salvini : FONDI LEGA, COZZI: "Se CAMBIA nome, LIMITE ai SEQUESTRI". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Fondi Lega - il procuratore Genova : con nuovo soggetto non potremmo fare nulla : 'Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri': alla vigilia della decisione del Tribunale del Riesame di Genova, chiamato dalla ...

Cozzi : Fondi nuova Lega no sequestrabili : 7.49 Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri. Lo ha detto il procuratore di Genova Francesco Cozzi,in attesa della decisione del Tribunale del Riesame di Genova,chiamato dalla Cassazione a pronunciarsi sul maxisequestro di 49 mln di euro alla Lega considerati il prezzo della truffa sui rimborsi elettorali ai danni dello Stato.Cozzi, conferma al Corriere che "non è ...

“Rischiamo”. Allarme Fondi Lega : lo scenario ipotizzato da Giorgetti : La stoccata arriva da un insospettabile. Uno ‘schiaffo’ che forse il vice-premier nonché capo del Viminale, Matteo Salvini, manderà giù difficilmente. Lo scorso giugno, in occasione dei primissimi giorni di governo, Matteo Salvini aveva preso atto in Irlanda, alla riunione dei ministri dell’Interno della UE, che rimpatriare 500mila persone è una promessa irrealizzabile: “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60mila ...

