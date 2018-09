Foggia | auto fuori strada si schianta contro un albero | Luigi e Giuseppe muoiono a 18 anni

Foggia : autoriciclaggio proventi - ex vice presidente torna in carcere : Il Tribunale di Milano ha accolto l’istanza di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo e ha disposto nei confronti dell’ex vice presidente e socio del Foggia Calcio, Ruggiero Massimo Curci, la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella, in corso, degli arresti domiciliari nell’abitazione di residenza a Carapelle, già disposta dal gip il 21 dicembre scorso per ...

Foggia - auto finisce fuori strada : morti papà e figlia di 4 anni - grave la mamma : Gravissimo incidente stradale questa mattina a Foggia. L’auto su cui viaggiava una famiglia sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Per un uomo e per la figlioletta di quattro anni non c’è stato nulla da fare, la mamma invece è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Foggia - auto fuori strada : muoiono una bambina di 4 anni e il padre - ferita la madre : L'incidente sulla circonvallazione probabilmente causato dalla pioggia: non sono coinvolti altri veicoli. La donna non è in pericolo di vita, mentre la bambina e il padre sono morti sul colpo

