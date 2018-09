Focus Champions League – Tutto sul Barcellona | dalla cabala all’eterno punto debole

calcioweb.eu

: Focus #ChampionsLeague: l’#Inter dovrà vedersela con il #Barcellona, un avversario ostico ma non imbattibile. Ecco… - CalcioWeb : Focus #ChampionsLeague: l’#Inter dovrà vedersela con il #Barcellona, un avversario ostico ma non imbattibile. Ecco… - Napolisport : Focus Champions, Liverpool: i Reds battono il Leicester, punteggio pieno in Premier - federicogottero : Focus sul #ManchesterUnited, prossimo avversario della #Juventus in #ChampionsLeague. Due sono i vantaggi dei bianc… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Contro il Bologna per l’Inter è arrivata la prima vittoria stagionale in campionato dopo la sconfitta e il pareggio ottenuti rispettivamente contro Sassuolo e Torino nelle prime due giornate. I nerazzurri hanno regolato i rossoblu con un netto 0-3. Un risultato però che non rispecchia l’andamento della gara visto che per la squadra di Spalletti non è stato affatto facile sbloccare il match per la compattezza mostrata dai felsinei. Tre punti importanti quelli conquistati dall’Inter che permetteranno alla squadra di lavorare con più serenità durante la sosta per prepararsi al meglio anche all’esordio in. Dopo 7 anni di assenza, infatti, il club nerazzurro tornerà a giocare la massima competizione europea. Il sorteggio di Montecarlo non è stato benevolo con i meneghini, inseriti in un girone di ferro con, Tottenham e Psv Eindhoven. La squadra di Spalletti ...