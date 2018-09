Fiorentina Udinese 1-0 | decide Benassi Gol e highlights

La Fiorentina non si ferma più - Benassi sempre più goleador : delusione per l’Udinese [FOTO] : 1/9 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

Calcio - serie A : Fiorentina -Udinese 1-0 : 20.00 Con il minimo scarto, la Fiorentina fa sua la partita domenicale delle 18 della terza giornata.Ne fa le spese l'Udinese, regolata al 'Franchi' 1-0.I viola salgono a 6 punti con una parita da recuperare, mentre i bianconeri friuliani restano a quota 4, dopo un pareggio e una vittoria. Nella prima frazione, occasioni per i padroni di casa con Eysseric, Biraghi e Chiesa, ma il risultato non si sblocca. Fiorentina in campo nella ripresa con ...

Fiorentina Udinese - formazioni ufficiali : il risultato in diretta live : formazioni ufficiali Fiorentina , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. All. Pioli Udinese , 4-1-3-2, : Scuffet; Stryger ...

Serie A - i match di oggi in diretta su Dazn : Fiorentina-Udinese e Chievo-Empoli : Prosegue la terza giornata di Serie A che torna in scena oggi pomeriggio a partire dalle ore 18.00. Gli anticipi sono stati caratterizzati dai primi successi in campionato di Milan ed Inter che hanno superato, rispettivamente, la Roma ed il Bologna, mentre la Juventus pur non esaltando ha allungato la sua striscia di successi iniziali sbancando Parma. La prima sfida di oggi è Fiorentina-Udinese che sarà trasmessa esclusivamente in streaming su ...