Fiorentina | Pioli | ' Un 1-0 sofferto e bellissimo Chiesa? Il futuro non deve interessare'

La Fiorentina pensa in grande : truppa Pioli a punteggio pieno grazie a “super” Benassi : Benassi trova ancora una volta il gol e la Fiorentina supera di misura l’Udinese proseguendo a punteggio pieno in classifica Dopo la doppietta della prima gara, Benassi ci ha preso gusto ed ha deciso anche l’incontro tra Fiorentina ed Udinese, terminato 1-0 in favore della squadra viola. La truppa di Pioli, con sole due gare disputate dato il rinvio dell’incontro con la Sampdoria, si trova a punteggio pieno a sei punti in ...