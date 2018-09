Fiorentina | il 13 di Astori letto nelle formazioni E Pezzella gli dedica la fascia

Fiorentina - Astori è sempre presente : spunta la sua maglia nello spogliatoio : I gigliati non dimenticano l'ex centrale come evidenziato da una foto postata su Instagram dal profilo ufficiale del club viola.

Fiorentina - nello spogliatoio c'è anche la maglia di Astori. Su Instagram : 'Sempre con noi' : Sono passati quasi sei mesi da quel giorno di marzo dove il mondo del calcio italiano si fermò. In lutto, per la scomparsa di Davide Astori, difensore, capitano e simbolo del calcio pulito. Corretto e sempre sorridente, amante del gioco, sempre leale. E mai ...

Fiorentina : maglia Astori in spogliatoio : ANSA, - FIRENZE, 26 AGO - "Davide è sempre con noi". Così ieri Stefano Pioli ieri presentando la gara con il Chievo che stasera segnerà il debutto ufficiale della nuova Fiorentina. Una Fiorentina che ...

Fiorentina - il ricordo di Corvino per Astori è commovente : Ancora non è iniziata la stagione in casa Fiorentina, la partita contro la Sampdoria è stata rinviata in seguito alla tragedia del crollo del ponte Morandi. Presenta il nuovo campionato Pantaleo Corvino ai microfoni di Skysport: “La Fiorentina parte con il dolore per la perdita dello scorso anno di Davide, del suo capitano. Siamo ancora pieni di dolore. Dall’altra parte siamo la squadra più giovane del campionato, figlia del ciclo ...

Fiorentina - Corvino : 'Astori sempre con noi. Abbiamo tenuto i giocatori migliori' : Il direttore dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, ha parlato così della squadra, in un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport: "Questa è una Fiorentina che parte con il dolore nel cuore per la ...

