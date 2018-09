FINANZA Tria & legge di bilancio | tentazione Tremonti

Tria replica a Fitch : «Parleranno i fatti. In Italia non c’è FINANZA allegra» : SHANGHAI - Non bisogna tener conto di presunte intenzioni, ma solo dei fatti: mercati e agenzie di rating saranno presto convinti e rassicurati dalle azioni concrete del governo. È il...

Tria "L'Italia non è il paese della FINANZA allegra"/ Ultime notizie : "Manterremo l'equilibrio di bilancio" : Tria gela Di Maio: 'obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%'. Ultime notizie , Brunetta 'consiglia': 'Governo anticipi Def'.

Tria chiede uno scatto d'orgoglio : «L'Italia non è il Paese della FINANZA allegra» : Appare tranquillo, quasi sollevato il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo che Fitch non ha abbassato il rating BBB dell'Italia, pur portando da stabile a negativo l'outlook. «Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di ...

Tria a Pechino - l'agenda cinese del ministro tra istituzioni e FINANZA : Un'altra giornata di intensi impegni a Pechino per il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria : dopo gli incontri istituzionali di ieri con il ministro delle Finanze Liu Kun, che ha invitato in Italia al prossimo Forum Italia-Cina, e i

