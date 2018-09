Finalmente i requisiti PC Shadow of the Tomb Raider | minimi e raccomandati

optimaitalia

(Di domenica 2 settembre 2018)Square Enix ha pubblicato tramite la pagina di Steam iPCper giocare al meglio questo terzo capitolo della nuova saga,of the. Vediamoli di seguito:Sistema Operativo: Windows 7 64 bitProcessore: i3-3220 INTEL o equivalente AMDMemoria RAM: 8 GBScheda Grafica: Nvidia GTX 660/GTX 1050 o AMD Radeon HD 7770DirectX: Versione 11Spazio necessario su HDD: 40 GBconsigliatiSistema Operativo: Windows 10 64-bitProcessore: Intel Core i7 4770K 3.40 Ghz o AMD Ryzen 5 1600 3.20 GhzMemoria RAM: 16 GBScheda Grafica: Nvidia GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 480 8GBDirectX: Versione 12Spazio necessario su HDD: 40 GBOltre a questo la casa di sviluppo ha rilasciato un nuovo trailer riguardo le sequenze acrobatiche, che potete vedere in basso. La storia in questo nuovo capitolo sarà ...