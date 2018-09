Fiera di San Bartolomeo a Oropa | bovini piemontesi al raduno zootecnico

Como. Fiera di Sant’Abbondio - inizia il triduo in Largo Miglio : A partire dall’inaugurazione oggi alle 19 e proseguendo fino a lunedì, a Porta Torre la tradizione si rinnova e tutti

Il bilancio della Fiera di San Bartolomeo : Altri spettacoli, invece, come quello de La Pandolfaccia di domenica, sono stati purtroppo annullati per il maltempo. Positivo anche il bilancio dell'evento di anticipazione "Aspettando la Fiera", ...

Nonostante la pioggia la Fiera di San Bartolomeo si è conclusa con successo : Altri spettacoli, invece, come quello de La Pandolfaccia di domenica, sono stati purtroppo annullati per il maltempo. Positivo anche il bilancio dell'evento di anticipazione "Aspettando la Fiera", ...

SALUZZO/ L'eccellenza della razza Frisona in mostra per la Fiera di San Chiaffredo : Tornano le regine da latte a SALUZZO, nell'ambito della tradizionale Fiera di San Chiaffredo. Domenica 2 e lunedì 3 settembre il foro boario ospita la mostra regionale dei bovini di razza Frisona ...

Torna la Fiera di Sant'Alessandro Tutte le info per gli espositori : Cinquantamila metri quadri di padiglioni per esposizioni e spettacoli aperti al pubblico a sostegno delle imprese agroalimentari, che culmineranno con l'incoronazione delle regine della mostra bovina,...

San Pietro Avellana - buona la prima per la 29esima Fiera del Tartufo : Il tutto condito da spettacoli locali di musica italiana e dall'esibizione dell'artista di Zelig e di Don Matteo Dario Cassini . Spettacolo di successo? Alla popolazione è piaciuto anche se condito ...

San Pietro Avellana. Al via la 29esima edizione della Fiera del tartufo nero : Le due serate termineranno con spettacoli e musica. L'11 agosto dalle 21.00, toccherà al comico e attore Dario Cassini , da Colorado Cafè, , e il 12 agosto ci sarà il concerto del mitico Alan ...

Fiera di San Casciano 2018 : A Partire da oggi 10 Agosto fin al 19 Agosto si terrà a San Casciano di Cascina, la tradizionale Fiera di San Casciano, detta anche dai vecchi, la Fiera delle cipolle. La Storia Dal Medioevo fino a metà del ‘900 la Fiera di San Casciano è stata una pietra miliare per il mondo contadino. Infatti, questa ricorrenza era attesa per lo scambio e la vendita di animali, attrezzi agricoli e ortaggi. In particolare durante la Fiera veniva ...

Fiera di San Lazzaro e musica al Battiferro - il weekend è servito : Mentre sabato, dalle 21, ci sono gli spettacoli di burattini a Palazzo D'Accursio con Marianna De Leoni, Milena Fantuzzi e Grazia Punginelli. Sempre di sabato sera c'è invece la 68° Sagra dei ...

La storia e le tradizioni della nostra terra Dal 31 agosto la Fiera di Sant'Alessandro : Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre torna alla Fiera di Bergamo, lo storico ed amato appuntamento dedicato alla filiera agroalimentare.

Tutto pronto per la 188esima edizione della Fiera di San Lazzaro : Per i più piccoli, torna come ogni anno l'area giochi in via Rimembranze e numerosi attività e spettacoli in vari punti del centro cittadino. "Con questa Fiera vogliamo celebrare la nostra storia e ...

Tutto pronto per la 188esima edizione della Fiera di San Lazzaro : Per i più piccoli, torna come ogni anno l'area giochi in via Rimembranze e numerosi attività e spettacoli in vari punti del centro cittadino. "Con questa Fiera vogliamo celebrare la nostra storia e ...

San Cataldo - bando comunale per la Fiera d'ottobre : Complessivamente 152 i posteggi disponibili da assegnare per le attività commerciali e 34 quelli per le attrazioni degli spettacoli viaggianti. La Fiera avrà inizio venerdì 12 ottobre e si concluderà ...

La Fiera di Santa Croce punta sui concerti : in piazza Dear Jack - Biondo e Iskra Menarini : ... assicura Zanardi rispondendo ad una curiosità della stampa 'non subirà riduzioni in termini di risorse, quelle destinate agli spettacoli sono da considerarsi in aggiunta'. I concerti previsti, che ...