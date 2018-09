Fiat 500X | restyling del crossover italiano | nuovo look Fari Full Led | nuovi motori | e

Nuova Fiat 500X - un crossover da "Ritorno al Futuro" : Ispirato al film cult 'Ritorno al futuro' consolida il legame tra il marchio Fiat e il mondo del cinema. Un percorso che è culminato lo scorso anno con il tribute video 'See you in the future' creato ...

Fiat - Da Oreca e Milano Racing la 500X da Rally : La scuderia transalpina Milano Racing ha svelato le prime immagini della Fiat 500X da Rally sviluppata con la collaborazione della Oreca. La piccola Suv torinese, della quale è stato di recente presentato il facelift, dispone di tutte le modifiche meccaniche previste dal kit R4 e, a partire dal 2019, correrà sia nel campionato francese di Rally, sia in quello europeo con i colori della Milano Racing. La vettura sarà prodotta anche per altri ...

Fiat 500X - è tempo di ritocchi. Nuovi motori turbo benzina e fari a led – FOTO : Inizia ufficialmente il “secondo tempo” della Fiat 500X: in occasione del giro di boa della sua carriera commerciale, l’apprezzato crossover compatto si aggiorna nell’estetica e nella meccanica. A dire il vero, i cambiamenti riservati alla carrozzeria sono minimi e coinvolgono i paraurti e la grafica dei gruppi ottici, che ora si possono avere anche con proiettori full led. Sotto al cofano arrivano invece i Nuovi motori turbobenzina ...

Nuova Fiat 500X : nuovi motori e nuove tecnologie per il crossover italiano più amato : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori La 500X, il crossover italiano di casa Fiat si rinnova completamente con tante novità estetiche e tecnologiche per soddisfare le nuove esigenze di mobilità in un segmento in forte crescita, nel quale 500X è già protagonista in Italia, dove detiene la leadership nella categoria, e in Europa dove dal 2016 si attesta stabilmente nella top5 ...

Fiat presenta la nuova 500X : look rinfrescato e più tecnologia : Il crossover italiano di casa Fiat si rinnova totalmente nell’estetica, nelle tecnologie e nei motori.

Fiat 500X - Con il facelift diventa più tecnologica ed efficiente : Il facelift di metà carriera della Fiat 500X non solo ha aggiornato l'estetica della crossover compatta, ma ne ha anche rinnovato completamente la gamma dei motori introducendo nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza. I fari Full Led, al debutto assoluto nella gamma del Lingotto, e le modifiche ai paraurti, infatti, sono solo il preludio di un restyling che ha rinnovato sotto molteplici aspetti la più avventurosa delle 500 che è già ordinabile ...