Festival di Venezia 2018 | il regista de L’Amica Geniale rivela | “Elena Ferrante ha

Festival di Venezia 2018 - lo scioccante Suspiria di Guadagnino è ambizioso e di difficile codifica. Che ne penserà Dario Argento? : Tremate, tremate, le streghe son tornate. Suspiria, l’incubo cinematografico di Luca Guadagnino, sciocca Venezia 75. Già si sapeva, ma è utile ribadirlo. Protagoniste di Suspiria versione Guadagnino, e versione Argento, sono delle signore streghe. Chiaro, non quelle con il pentolone e le code di ramarro sul fuoco. Bensì le insegnanti del prestigioso istituto di danza berlinese Markos che nel 1977 accolgono come nuova promettente allieva ...

Festival di Venezia 2018 - Peterloo di Mike Leigh : “Ogni giorno ci troviamo davanti al potere che viene tolto al popolo” : Altro scarto di Cannes. Si dice in giro. Peterloo non faceva per loro, avrebbero spiegato dalla Croisette. Invece a Venezia 75, in Concorso, il tredicesimo film di Mike Leigh sembra stare molto a suo agio. Un dramma storico, potente e tragico, disegnato sulla traiettoria alto/basso, aristocrazia/popolo, che attraversava e connotava in modo totalizzante l’Inghilterra del 1819. Inquadrature di masse, seppur con i ritocchi in digitale a ...

Festival di Venezia 2018 - Dakota Johnson e Tilda Swinton al Lido con Luca Guadagnino : è il giorno di “Suspiria” : Sabato da brividi al Lido di Venezia. Sotto una pioggia che da venerdì ha dato solo alcuni momenti di tregua (senza impedire a Lady Gaga un red carpet spettacolare davanti alla Sala Grande e un saluto agli spettatori anche nella successiva proiezione al Palabiennale), arriva oggi alla 75esima Mostra del Cinema il primo film italiano in concorso, Suspiria di Luca Guadagnino, che, più che un remake del classico horror firmato da Dario ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International Filmmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia : ieri Emma Marrone ha stupito tutti - sottolineando le curve con un look molto sensuale. Guarda tutte le FOTO : La 75esima Mostra del Festival del Cinema di Venezia si conferma la vetrina luccicante attraverso cui osservare le varie star e starlette nel pinnacolo del proprio personalissimo concetto di eleganza. Sul red carpet della Mostra Cinematografica in corso sfila l’eleganza delle protagoniste del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale Anche quest’anno sfilano numerosi sul red carpet della kermesse i personaggi del mondo del Cinema ...

Torna al Festival del Cinema di Venezia il "Made in Sardegna" : Moltissimi gli appuntamenti e le novità. A sei anni esatti dalla sua creazione e dopo aver chiuso il primo semestre 2018 con 85 progetti assistiti tra film, serie e format tv, documentari, spot e ...

Il cinema sardo al Festival di Venezia : Il 3 settembre sarà presentato il nuovo corso di perfezionamento in «Diritto ed Economia del cinema e del settore Audiovisivo» nato dalla collaborazione della Film Commission con l'Università di ...

Festival di Venezia 2018 - The Ballad of Buster Scruggs : le sei favole del vecchio West dei magici fratelli Coen : La conquista della frontiera, la vita da carovana, la caccia all’oro, la tradizione orale, la nascita delle banche, la giustizia fai-da-te con l’uso smodato delle armi. In sintesi, la formazione identitaria ab origine del popolo americano secondo Ethan & Joel Coen. Una tematica che se filtrata nel cinema non poteva esimersi dall’appartenere al genere Made in USA per eccellenza, il Western. Ecco la sintesi di The Ballad of Buster Scruggs, il ...