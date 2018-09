Festival del doc di Milano | gli italiani fuori concorso

Reggio - "Scirubetta" : manca poco al Festival del gelato artigianale : ... ci sarà spazio anche per arte, cultura e divertimento grazie ai tantissimi eventi organizzati: spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, show cooking, animazione dedicata ...

“Le grida del silenzio” e “La settima onda” trionfano al Villammare Film Festival : Sono due opere prime prodotte e distribuite da Giuseppe Milazzo Andreani e da Alberto De Venezia a fare incetta di premi al Villammare Film Festival 2018, la kermesse organizzata dall’Associazione Villammare Film Festival – Golfo di Policastro con la collaborazione del Comune di Vibonati e il supporto di 105 Tv. Il Festival che ha come direttore artistico Alessandro Coccorullo e coordinatore artistico Andrea Axel Nobile ha visto, tra i numerosi ...

Segni Barocchi Festival - osservazione del pianeta Marte al telescopio : Il 1600 è il secolo in cui nasce la scienza moderna, a cominciare dall'astronomia. Il 1672, in particolare, è l'anno in cui venne fatta la prima vera misura delle dimensioni del sistema solare, ...

A Reggio Calabria la prima edizione del Bergamotto Art Festival Letteratura - arte e musica dal 27 agosto al 2 settembre 2018 - Calabria ... : ... Spettacoli Nuovi Talenti per la Moda 2018: vince Rosaria Schepis e trionfa la creatività 18 agosto 2018 Cultura • Spettacoli A Reggio Calabria LA TERZA edizione DEL CONCORSO NAZIONALE "NUOVI ...

Festival del CINEMA DI VENEZIA 2018/ Programma 2 settembre : è il giorno della serie tv “L’amica geniale” : FESTIVAL del CINEMA di VENEZIA 2018, Programma 2 settembre: è il giorno della serie tv "L'amica geniale" di Saverio Costanzo, presentata fuori concorso.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:50:00 GMT)

Il 3 settembre riapre l’Auditorium Parco della Musica - in arrivo concerti - spettacoli - Festival : IN arrivo A settembre JAMMIN’, UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA, ROMAEUROPA, INEDITO D’AUTORE, I MITI della CANZONE, TASTE OF ROMA IL 13 settembre DAVID CROSBY CHIUDE IL ROMA SUMMER FEST E APRE UNA STAGIONE DI GRANDI concerti CON BEN HARPER, THE MusicaL BOX, MORCHEEBA, TRIBALISTAS, MALIKA AYANE, EUGENIO BENNATO, SERGIO CAMMARIERE, NICOLA PIOVANI, GIOVANNI ALLEVI, MARIO BIONDI Il 3 settembre riapre al pubblico il Parco della Musica e dal 5 ...

Pantelleria DOC Festival : le contrade ed il mare colore del vino. : ... oggi guidata con sicurezza dal figlio Sebio e dalla sorella Gipi, dove è possibile partecipare ad una rara verticale del loro passito, famoso in tutto il mondo. Da De Bartoli è in programma pure una ...

Anche quest'anno ritorna puntuale l'appuntamento con le note e la musica del 14esimo Festival Internazionale di Chitarra : Novità di questa edizione è il coinvolgimento di artisti provenienti dalla tradizione musicale andalusa e dal mondo sensuale e ritmato della bossa nova. Particolare attesa per le due serate ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour Film Festival a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Campofilone. Il peperoncino non delude mai - grande successo per la quinta edizione del Festival più...piccante del Fermano : grande sorpresa, a chiusura del festival, per gli spettacoli di pole dance di Anna K, che con le sue eleganti acrobazie ha lasciato esterrefatto il pubblico.

