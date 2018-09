Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Desono amici, ma oggi dato lo scontro trasono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo, ha punzecchiato Deparlando alla Domenica sportiva. Il patronal settimo cielolanettasua squadra contro il, un 3-0 che non lascia spazio a repliche.L'articoloe loa DelasulSPORTFAIR.