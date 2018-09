Ferrari | il gioco sporco delle Mercedes a Monza Arrivabene | ' Assumiamo piloti | non

F1 - GP Italia 2018 : il gioco di squadra Mercedes. Bottas scudiero perfetto. Al contrario la Ferrari… : Che lezione! Lewis Hamilton e Mercedes trionfano nella gara più in trasferta che ci sia. A Monza, davanti al pubblico ferrarista, il britannico e la sua W09 mettono in fila tutti nel 14° round del Mondiale 2018 di Formula Uno, ottenendo un successo significativo frutto di grande determinazione, strategia e voglia di vincere. Fin dallo scatto al via Lewis Hamilton si è messo in scia alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel, con la ...