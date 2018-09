Ferrari | disastro al via a Monza | scontro Vettel-Hamilton | il tedesco ai box riparte

F1 – Raikkonen sfortunato a Spa : primo giro disastroso per il Ferrarista [VIDEO] : Inizio di gara amaro per Kimi Raikkonen a Spa Francorchamps: subito una foratura per il finlandese della Ferrari in Belgio Una partenza clamorosa, pochi minuti fa, sul circuito di Spa-Francorchamps, per il Gp del Belgio, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. Subito un incredibile incidente per Fernando Alonso (QUI LE INCREDIBILI IMMAGINI), che ha costretto i commissari a far entrare in pista la safety car. Se Sebastian ...