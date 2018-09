Ferrari | dichiarazioni ‘deliranti’ di Arrivabene

calcioweb.eu

(Di domenica 2 settembre 2018) Clamoroso autogol dellanel gran premio d’Italia, ne approfitta la Mercedes e Hamilton si avvicina sempre di più al Mondiale. Ecco le‘deliranti’ di: “Sebastian si è allargato ed è stato sorpreso da Hamilton. Se sei in gara con due macchine, probabilmente chiudendo noi a sandwich Hamilton avremmo potuto fare una strategia diversa. Bottas? Noi assumiamo piloti, non maggiordomi. Ci siamo ritrovati con Kimi che ha fatto una gara molto bella, ma era difficile difendere su due avversari. Io onestamente la partenza di oggi non l’ho vista come l’ha vista chi pensava a far passare Vettel. Troppo pericoloso dare un ordine di scuderia in partenza. Il blistering di Raikkonen? Vi confermo che senza Bottas non sarebbe stato uguale. Qualsiasi ingegnere può confermarlo. La macchina non è inferiore alla Mercedes. Mancano sette ...