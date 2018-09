Ferragnez | prima lite da sposati | Fedez sta troppo su Instagram

I "Ferragnez" si commuovono alla festa prima del matrimonio : Nel party pre-matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez non sono mancate le emozioni. La coppia ha voluto trascorrere qualche ora in compagnia dei familiari e degli amici che sono andati in Sicilia per le nozze del cantante e della fashion blogger. Sul palchetto di Palazzo Nicolaci hanno preso le parole anche i genitori degli sposi che hanno ricordato l'infanzia della Ferragni. Per Fedez invece è arrivato un messaggio pieno di affetto da parte degli ...

Le ultime ore da scapoli dei Ferragnez : così è andata l’ultima notte prima delle nozze : Il countdown segna poche ore al via. Ma la festa è già iniziata. Ci siamo, finalmente. Ne è passata di acqua sotto i ponti, è arrivato il piccolo Leone: dalla dichiarazione d’amore all’Arena di Verona di un anno e mezzo fa al matrimonio in programma oggi, 1 settembre 2018, a Noto. Fedez e Chiara Ferragni, ribattezzati ‘The Ferragnez’, si diranno sì per sempre e convoleranno a nozze. Intanto fervono gli ultimissimi ...

Ferragnez - notte di festa prima del matrimonio : balli nudi - discorsi e lacrime. Ecco com'è andata : Tutto è ormai pronto per il matrimonio dell'anno: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti per il sì e ieri sera hanno salutato tutti i loro ospiti con una festa di benvenuto prima del...