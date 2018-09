Fermoposta Malinconico | De Silva | ' Se basta una telefonata per far finire un amore'

Fermoposta Malinconico - De Silva : «Chi si accontenta non gode» : Caro avvocato Malinconico , sapessi quante volte ho sentito mie le tue domande, mio il tuo rimuginare. Nella vita ho anteposto e antepongo la mia storia d'amore a tutto e non voglio smettere. So...

Fermoposta Malinconico - De Silva : 'Chi si accontenta non gode' : ... per questo ho accettato di tutto, ma se mi stessi sbagliando? Qualsiasi cosa tu mi risponda, sappi che per me sei un mondo bellissimo, Vincenzo Malinconico. Karis ------------------------------------...