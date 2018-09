Fermato a Stazione Tibus a Roma | dentro al trolley 3 | 5 kg marijuana

Amsterdam - accoltellamento in stazione : tre feriti. Fermato l’aggressore : Un uomo armato di coltello ha ferito due persone alla stazione di Amsterdam. Poi è stato colpito dalla polizia e Fermato. Al momento non è chiaro se l’episodio sia legato al terrorismo. L'articolo Amsterdam, accoltellamento in stazione: tre feriti. Fermato l’aggressore proviene da Il Fatto Quotidiano.