Fedez-Ferragni | un “sì” da luna park 

Fedez e la Ferragni : matrimonio da 20 milioni - altro che Totti FOTO e VIDEO : Un matrimonio da favola tra la influencer numero 1 al mondo cresciuta a Cremona e poi volata a Los Angeles, che per caso inciampa nel rapper, nato a Rozzano e diventato grande a Milano. Una coppia da ...

Noto a 37 gradi : Ferragni e Fedez hanno detto sì - ora sono moglie e marito - foto - : La proposta all'Arena di Verona

Quel Luna Park delle nozze Ferragni-Fedez - nel sogno di non crescere mai : A trent’anni lo sai, che «per sempre» non esiste. Eppure, nel minuto in cui pronunci Quel «sì, lo voglio», ancora un po’ ci credi: che sul tempo l’avrai vinta tu, che la felicità può eternizzarsi. Sta lì dentro (in una sensazione irreale, fantasiosa e bambina), il gioco dell’impegno che vuole, si promette di superare ogni rischio di separazione e stanchezza, e così durare una vita intera di te nell’altro, con ...

MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Le promesse d’amore : “anche se in ritardo - ci sarò per sempre” : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:40:00 GMT)

MATRIMONIO FERRAGNI-Fedez/ Il problema di uno show dove il cane ha 297mila follower : Il royal wedding all'italiana esonda. Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati civilmente a Noto. Rischiano di essere solo "personaggi" che vivono unicamente per i follower. BRUNO ZAMPETTI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:08:00 GMT)

Matrimonio Ferragni - Fedez : quello che devi assolutamente sapere sul matrimonio dell'anno : ' Non ho bisogno che il mondo mi ami - dice commossa Chiara - ho bisogno che mi ami una sola persona, e questa persona sei e sarai sempre tu '. Fedez: ' Per anni mi sono nutrito di diffidenze e ...

Chiara Ferragni e Fedez sotto un cielo di stelle : il party di nozze : Dopo quella cerimonia lì – dimostrazione di promesse infinite e importanti, romantica sotto archi di rose bianche, al tramonto, in abiti da sogno, davanti alla famiglia e agli amici più cari, – a Chiara Ferragni e Fedez, adesso i marito e moglie più social d’Italia (insieme fanno 20 milioni), non poteva rimanere che festeggiare. Così hanno fatto. Sempre a Dimora delle Balze, sempre a una ventina di chilometri da Noto, sempre ...

Royal Wedding Italiano - le nozze social di Fedez e Chiara Ferragni ma è polemica per il volo Alitalia : Una festa a Palazzo Nicolaci nel centro storico del comune siciliano, prima del matrimonio. Dopo le polemiche tra Codacons e Alitalia che a Linate riserva un gate alla coppia, iniziano i tre giorni del Royal Wedding all’italiana SIRACUSA – Il matrimonio social per eccellenza e malgrado tutto. #TheFerragnez: la giostra dell’anno, lunapark di una fine estate ‘Italiana’ con tanto di ruota panoramica piazzata nel centro ...

Chiara Ferragni - il primo cambio d’abito «da signora Fedez» : Nemmeno il tempo di farsi ammirare nella straordinaria creazione realizzata appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior, e Chiara Ferragni, freschissima sposa, già si cambia d’abito. Ma non cambia griffe. D’altra parte, esibire una mise dopo l’altra è un po’ il cuore del suo lavoro, e la cosa non deve dunque sorprenderci più di tanto. Smesso il vaporoso wedding dress di tulle e pizzo indossato per dire sì al suo ...

Il secondo vestito da sposa di Chiara Ferragni nasconde una sorpresa per Fedez VIDEO : Chiara Ferragni abito da sposa con frasi della canzone di Fedez Cambio d’abito per Chiara Ferragni durante il matrimonio con Fedez. E al ricevimento la fashion blogger ha voluto omaggiare proprio il neo marito. In che modo? Indossando un vestito da sposa con ricamate le strofe della canzone del rapper. Non una a caso bensì […] L'articolo Il secondo vestito da sposa di Chiara Ferragni nasconde una sorpresa per Fedez VIDEO proviene da ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : cambio d’abito per la sposa - la splendida creazione di Dior con un significato speciale [VIDEO] : Un abito speciale e ricco di significato: Chiara Ferragni cambia outfit per il party di questa sera per celebrare il Matrimonio con Fedez Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati, questo pomeriggio a Noto. Dopo il party esclusivo di ieri sera per dare il benvenuto a tutti gli invitati, oggi la fashion blogger italiana e il rapper si sono finalmente promessi amore eterno. Uno scenario da favola, nella città siciliana: emozioni fortissime, ...

Ferragnez - Chiara Ferragni e il primo post da moglie di Fedez : «Yes I do - forever». Boom di like : Per celebrare il sì, l'influencer più famosa del mondo sceglie una romantica foto del bacio tra lei e il neosposo, circondati dalle rose. Fedez-Ferragni e il matrimonio dell'anno. La diretta ' Yes I ...

Chiara Ferragni e Fedez - il matrimonio. Le ultime notizie - la cronaca della giornata. Sono marito e moglie.Via al ricevimento con l'arrivo degli sposi : Vi stiamo raccontando in diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze dei Ferragnez Sono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150...