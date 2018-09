Favola della domenica – L’incantesimo

romadailynews

(Di domenica 2 settembre 2018) Chris e Sonia erano due bambini molto affezionati l’uno all’altra. Avevano la stessa età, otto anni, ed erano cresciuti insieme. La mamma di Chris era di nazionalità filippina e lavorava nella casa di Sonia come governante. Non avendo fratelli, la bambina considerava Chris come suo fratello. Il papà del bambino era rimasto al paese di origine dove aveva un lavoro non ben retribuito. Per questo la mamma si era trasferita in Italia con suo figlio. Vi avrebbe vissuto per qualche anno ancora. Sonia non voleva credere che il suo più grande amico, suo fratello, prima o poi avrebbe dovuto lasciarla e faceva grandi preghiere perché questo non accadesse. Si augurava che il padre di Chris, presto o tardi, si trasferissedefinitivamente in Italia. Un giorno convinse il suo amico a fare insieme un gioco. Aveva letto in un libro di magia che era possibile far sì che una persona rimanesse legata a ...