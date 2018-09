“Fabrizio | vorrei che…” Frizzi | a 5 mesi dalla scomparsa le parole della ‘sorellina’ Un

caffeinamagazine

(Di domenica 2 settembre 2018) “La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l’ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigianotv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso”. Così Massimo Giletti, intervenuto tempo fa a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, ricordava l’amico e collega Fabrizioche era scomparso da poche ore, stroncato all’età di 60 anni da un brutto male che non gli ha lasciato scampo.si era spento lo scorso 26 marzo all’ospedale romano Sant’Andrea, aveva lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Una storia dolorosa fatta di pagine bellissime che ieri si è arricchita ...