Fabrizio Frizzi | il grande omaggio di Miss Italia che vedrà protagonista Carlotta Mantovan

Valeria Favorito - la ragazza che ha ricevuto un trapianto di midollo da Fabrizio Frizzi - si é sposata. “Lo avrei voluto come testimone” : Il 1 settembre si sposa Valeria Favorito , la ragazza salvata anni fa grazie al generoso gesto di Fabrizio Frizzi che le donò il midollo quando aveva appena 11 anni e rischiava di morire di leucemia. La ragazza scoprì solo in seguito che a salvarle la vita era stato il popolare conduttore. Nel 1994 Frizzi aveva fatto un prelievo di sangue e si era iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo, e il suo era poi risultato compatibile con ...

La ragazza salvata da Frizzi si è sposata : "Avrei voluto Fabrizio come testimone" : Da Fabrizio Frizzi ha ricevuto un grande dono, e ora continua a vivere la sua vita, tagliando nuovi traguardi. Valeria Favorito, la ragazza a cui il conduttore, morto in primavera, aveva donato il midollo osseo, si è sposata : "Volevo fosse lui il testimone", ha affermato.Non è la prima volta che la giovane dice una cosa simile: al suo amico Frizzi lo aveva detto tante volte e anche pubblicamente. Purtroppo, però, è ...

“Fabrizio - vorrei che…”. Frizzi - a 5 mesi dalla scomparsa le parole della ‘sorellina’. Un dolore che non passa : “La sua immagine televisiva era rispondente al suo modo di essere. Non l’ho mai visto nervoso o con atteggiamento sgarbato. Era sempre sereno, tranquillo, aveva una parola buona per tutti. Era un artigiano della tv. Mi ricordava Mike Bongiorno, non lasciava nulla al caso”. Così Massimo Giletti, intervenuto tempo fa a Non Stop News’, il programma di informazione condotto da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi e in ...