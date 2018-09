F1 | spettacolo ed emozioni a Monza | tutte le immagini più belle del Gp d’Italia GALLERY

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Lewis Hamilton vince una delle gare più emozionanti dell’intero calendario di Formula 1, passione e colori sulle tribune dell’autodromo italiano Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era scattato dalla pole position. Il podio è completato dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas, sul podio grazie alla penalità di 5” inflitta a Max Verstappen per un contatto proprio con il finlandese a pochi giri dalla fine. Hamilton bissa così il successo ottenuto l’anno scorso e con 5 vittorie in carriera aeguaglia il record di Michael Schumacher. Nella classifica iridata ora Hamilton sale a +30 su Vettel. Nella nostralepiùdella gara…L'articolo F1,ed ...