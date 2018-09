F1 | Rosberg non le manda a dire a Vettel | “ha davvero esagerato | così non si vince il

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) L’ex pilota della Mercedes ha commentato il contatto traed Hamilton al via, attaccando duramente il tedesco Incidente tra la Ferrari di Sebastiane la Mercedes di Lewis Hamilton al via del Gran Premio d’Italia a Monza. L’inglese ha cercato di passare all’esterno il tedesco, che ha cercato di conservare la seconda posizione senza però riuscire a evitare il contatto. Il driver di Heppenheim è andato in testa coda ed è poi stato costretto a tornare ai box per sostituire il muso della sua monoposto. Sul contatto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Nico, entrato a gamba tesa su: “secondo me Seb ha, purtroppo non ha accettato che Lewis fosse passato. Ha provato troppo ed è entrato dentro la macchina di Hamilton. Non siil Mondiale, questi errori non vanno fatti“.L'articolo F1,non le ...