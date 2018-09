F1 | Raikkonen amareggiato | “non è l’esito che ci aspettavamo | ma non potevo fare di più”

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Il pilota finlandese ha analizzato il Gp di Monza, ammettendo di non aver potuto far fronte all’attacco di Hamilton per via del degrado delle gomme Lewis Hamilton vince a sorpresa il Gp di Monza, il pilota britannico completa un super week-end piazzando la ciliegina sulla torta al momento giusto. Photo4/LaPresse Domenica da dimenticare per le due Ferrari, costrette a cedere l’intera posta in palio ai rivali della Mercedes, più furbi nel corso della gara nell’utilizzare il gioco di squadra con Bottas, sacrificato per rallentare. Niente daper il finlandese, costretto ad accontentarsi del secondo posto: “credo che c’entri molto l’assetto della macchina su questo risultato, ovviamente le gomme non son durate quanto volevamo. Non è rimasto molto sulla posteriore sinistra, ma a parte questo è andata bene. Non mi ha aiutato stare dietro ...