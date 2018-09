F1 – Penalità per Verstappen a Monza | l’olandese è furioso con i commissari | “ecco cosa

F1 – Penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco ottimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...

F1 - brutte notizie per Hulkenberg in vista del Gp di Monza : dieci posizioni di Penalità in griglia per il crash con Alonso : Il pilota della Renault dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia per aver causato l’incidente al via del Gp di Spa Nico Hulkenberg dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia del Gp di Monza, conseguenza dell’incidente causato al via della gara di Spa. AFP/LaPresse Il pilota della Renault ha ammesso la sua responsabilità, sottolineando davanti ai commissari di aver tamponato Alonso facendolo ...

PARMA - SERIE A SALVA : 5 PUNTI DI PENALITA' PER LA STAGIONE 2018-2019 / Il legale : sanzione abnorme : PARMA, SERIE A SALVA: 5 PUNTI di penalità per la prossima STAGIONE. Ultime notizie: tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Parma - Serie A salva : Penalità di 5 punti. 2 anni di squalifica per Calaiò : carriera finita? : Serie A salva- Sorride il Parma, o meglio, i ducali non piangono. Il Tribunale Federale Nazionale ha espresso il suo verdetto sul caso Parma e Calaiò. Anzitutto, Serie A salva per i ducali, 5 punti di penalizzazione in vista del prossimo campionato. Infine, discorso più grave per Calaiò. L’attaccante è stato squalificato per 2 anni, […] L'articolo Parma, Serie A salva: penalità di 5 punti. 2 anni di squalifica per Calaiò: carriera ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton graziato - nessuna Penalità per il britannico : Much Ado About Nothing: Lewis Hamilton, messo sotto investigazione al termine del GP di Germania, che ha vinto, se la cava con una lavata di capo nonostante una palese infrazione che poteva portare ad una penalizzazione. L’inglese, nel corso del 53° giro, aveva imboccato la corsia dei box per poi rientrare in pista attraversando la linea bianca e l’erba. Poco dopo le 18.00 era giunta la convocazione della FIA in direzione gara per ...

F1 - pesante Penalità per Daniel Ricciardo ad Hockenheim : l’australiano partirà ultimo in griglia : La Red Bull ha deciso di sostituire alcune componenti del motore di Daniel Ricciardo, che dovrà quindi scontare ben 20 posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp di Hockenheim Brutte notizie per Daniel Ricciardo in vista del Gp di Hockenheim, il pilota australiano infatti riceverà venti posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Photo4 / LaPresse La Red Bull ha deciso di sostituire alcune parti del propulsore utilizzato ...

UFFICIALE - PROCURA FIGC CHIEDE 15 PUNTI DI PENALITA' : SAREBBE RETROCESSIONE PER IL CHIEVO! : Ovvero: perché Malagò è inadeguato a guidare lo sport italiano - Parte II Clamoroso, grazie alle plusvalenze fittizie Chievo e Cesena si sono iscritte al campionato: lo dice anche la FIGC! La spirale ...