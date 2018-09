F1 | Monza | vince Hamilton | Raikkonen 2 o

Gp Monza - suicidio Rosso : vince Hamilton - Vettel quinto : Benny Casadei Lucchinostro inviato a MonzaBravi, davvero bravi i piloti ferraristi, il box ferrarista, la Ferrari tutta. Bravi. Era evidente dal malumore di Vettel dopo la pole mancata, dalle parole agguerrite di Kimi dopo la pole conquistata, dal sorriso furbo e sereno di Hamilton accanto ai due ferraristi nella conferenza stampa del sabato. Era chiaro a tutti che la Ferrari avrebbe dovuto blindare il Gp, catechizzare i piloti, tenere ...

Formula 1 - GP Monza : Hamilton vince e va a +30. Raikkonen 2° - Vettel 4° : Si discuterà per un pezzo sul suo attacco alla seconda variante nel primo giro: il campione del mondo sapeva di doversi giocare le cartucce nei primi 5,4 km per ribaltare la sorte della ...

Formula 1 - GP Monza 2018 : Hamilton vince - Raikkonen secondo : LIVE 16:30 2 set QUINTO SUCCESSO A Monza PER LEWIS, CHE ALLUNGA NELLA CLASSIFICA PILOTI 16:30 2 set BANDIERA A SCACCHI: LEWIS Hamilton HA VINTO IL GP D'ITALIA 16:29 2 set Giro 53 Bottas sembra volerci ...

F.1 - GP d'Italia - Monza - vince Hamilton. Delusione Ferrari : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio dItalia, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1 2018. Linglese della Mercedes ha sfruttato al meglio le possibilità che gli si sono presentate in questa domenica, battendo nettamente le due Ferrari e conquistando un altro successo che gli consente di accumulare altri punti importanti in ottica campionato. Sul podio di Monza salgono i due finlandesi, Raikkonen della Ferrari e Bottas della ...

F1 – Vettel - l’amara qualifica di Monza e il permesso a Raikkonen di vincere : “partendo dalla pole penso che…” : Sebastian Vettel e le amare qualifiche di ieri a Monza: le sensazioni del tedesco della Ferrari dopo il sabato del Gp d’Italia Le qualifiche di ieri a Monza non hanno fatto andare a letto Sebastian Vettel troppo soddisfatto: il tedesco della Ferrari, dopo aver tagliato il traguardo, era convinto di aver conquistato la pole position del Gp d’Italia, solo al team radio però è venuto a conoscenza di essere stato battuto dal suo ...

F1 - a tutto Rosberg : “non criticate l’halo! Vi svelo chi vince a Monza…” : Nico Rosberg ha parlato del tanto atteso Gp d’Italia che domani andrà in scena sul circuito di Monza “Non criticate l’halo, salva la vita ai piloti“, Nico Rosberg si schiera dalla parte dei sostenitori dell’halo in Formula 1, la sicurezza prima di tutto per l’ex pilota della Mercedes. Il tedesco, parlando alla Gazzetta dello sport, ha svelato anche il proprio punto di vista sul Mondiale in corso, con il ...

Formula 1 - GP Monza. Vettel ammette : 'Ho esagerato io sulla Parabolica - ma la macchina va'. Kimi : 'Proviamo a vincere' : Sebastian Vettel è stato assoluto protagonista del pomeriggio di libere a Monza. In mattinata ha dovuto sostituire il cambio della sua Ferrari, quindi nel pomeriggio su pista asciutta ha registrato il ...

Gp Monza - Vettel : 'Abbiamo potenza per fare ancora meglio'. Raikkonen : 'Sicuramente proveremo a vincere' : 'Il bilancio della macchina non è perfetto, ma per domani possiamo lavorare, abbiamo un pò di potenza nella macchina per fare meglio, questo è importante'. È il bilancio di Sebastian Vettel , dopo la ...

Vettel : "Voglio vincere a Monza con i colori Ferrari" : Voglio vincere a Monza con i colori della Ferrari : altri ci sono riusciti prima di me, io voglio unirmi a questo club". Sebastian Vettel è carico alla vigilia delle prime prove libere della Formula 1 ...

Vettel : 'Vincere a Monza con la Ferrari è un'altra cosa' : Dopo avere conquistato il Gp d'Italia con Toro Rosso e Red Bull, Sebastian Vettel vuole trionfare anche in Ferrari. 'Com'è vincere a Monza? Dipende con quale colore lo fai - ha sorriso il tedesco, in ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari a Monza per vincere ancora' : Anche Raikkonen dello stesso avviso: 'Avvertiamo la pressione dei tifosi, qui per stare davanti a tutti'

Kimi Raikkonen - GP Italia Monza 2018 : “Nessuna novità sul contratto. Io e Vettel lotteremo anche tra noi per vincere” : Nella canonica conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, Kimi Raikkonen si è concesso ai microfoni in questo round Italiano a Monza, il 14° del Mondiale 2018 di Formula Uno, l’appuntamento di casa per la Ferrari a cui tutti, piloti, tecnici e dirigenti tengono particolarmente. Tiene banco ancora la questione contratto per quanto riguarda il finlandese. Non è stato ancora annunciato nulla sul suo futuro e Kimi, secondo il suo ...

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

GP Monza 2018 - news e pronostici : la Ferrari qui non vince dal 2010 : Il duello Hamilton-Vettel passa per Monza domenica 2 settembre dove, alle 15.10, prende il via il Gran Premio d’Italia, 14a prova del mondiale di F1. Dopo la perentoria vittoria del Ferrarista in Belgio, il Gp d’Italia non poteva cadere in un momento migliore del serrato duello tra Ferrari e Mercedes. Hamilton è in testa alla classifica piloti a 231 e il tedesco distanziato di sole 17 lunghezze incalza a quota 214. Poco oltre la metà ...